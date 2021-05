La réalisatrice Chloé Zhao (Eternals) en dit plus sur son adaptation de Dracula

Avoir un Oscar et diriger un film MCU ne semble pas être suffisant pour Chloé Zhao. Ainsi, la réalisatrice mettra prochainement en scène une nouvelle adaptation de "Dracula". Dans son dernier entretien, la réalisatrice en dit plus sur le film.

Une réalisatrice déjà dans l’Histoire

Depuis 2015, Chloé Zhao fait partie des cinéastes que le cinéma américain indépendant s’arrache. Découverte à Sundance grâce à son premier long-métrage intitulé Les Chansons que mes frères m'ont apprises, elle fait sensation deux ans plus tard avec The Rider, son second long. En effet, le film remporte non seulement le Prix Art Cinema du meilleur film à la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes, mais il gagne surtout le Grand Prix du Festival de Deauville.

Dès lors, les propositions plus importantes s’enchaînent pour elle, en particulier celle de Marvel. Ainsi, la réalisatrice est embauchée pour réaliser le film Eternals, qui fera partie de la phase IV du MCU. Dans le même temps, elle marque les esprits avec Nomadland qui remportera le Lion d’Or, le Golden Globe du meilleur film dramatique et l’Oscar du meilleur film. En outre, la réalisatrice devient la première asiatique de l’Histoire à remporter un Golden Globe et un Oscar. Tout va bien pour elle, donc…ou presque puisque la Chine dont la réalisatrice est native, continue à la bouder ces dernières années. En effet, Chloé Zhao n’est pas vraiment en odeur de sainteté dans son pays d’origine, depuis qu’elle aurait déclaré en 2013 que la Chine était "un pays où le mensonge était partout". Une déclaration qui lui a d’ailleurs valu des menaces de censure dans les salles chinoises pour son dernier film.

Chloé Zhao ©ANDREW ECCLES FOR VARIETY

Chloé Zhao, fan de longue date de Dracula

Depuis près d’un siècle, le célèbre roman de Bram Stoker a connu de nombreuses déclinaisons au cinéma. Parmi les nombreuses adaptations, on pourra notamment retenir le Dracula de 1931 avec Bela Lugosi, celui de 1958 avec Christopher Lee, et le Dracula réalisé par Francis Ford Coppola en 1992. La dernière adaptation la plus connue est Dracula Untold, sortie en 2014. Cette dernière était initialement annoncée comme le premier film du Dark Universe, franchise désastreuse qui voulait copier le MCU en voyant les plus grands monstres d’Universal Pictures se regrouper pour former une équipe redoutable. On espère que Chloé Zhao fera bien mieux.

Durant son entretien avec le magazine Variety, la cinéaste est revenue sur cette adaptation. Cette dernière semble d’ailleurs très excitée, tant elle adore le roman vampirique sorti en 1897 :

C'est comme lire le bouquin de Jessica Bruder , et voir réellement derrière les pages pour en découvrir la signification de chaque page ainsi que leur essence. Je suis une grande fan du livre de Bram Stoker. Par conséquent, je souhaitais voir quelle essence je peux trouver dans ce roman, et par la suite réinventer ce personnage que j'aime tant. (…) L'immortalité est une thématique que j'ai commencée à explorer sur Eternals. Toutefois, c’est quelque chose que je veux remettre en question et mieux comprendre.

On rappelle que Chloé Zhao semble avoir beaucoup d’ambition pour ce nouveau film Dracula, qui mixera western et science-fiction. Une orientation plus qu’originale, quand on y pense. La réalisatrice est toutefois restée évasive sur le fait que le projet serait tourné ou non après Eternals. Connaissant le talent de Chloé Zhao, on a en tout cas hâte de voir le résultat.

Dracula chez Blumhouse

On rappelle qu’une autre adaptation de Dracula par Blumhouse est également en production. En effet, le studio tente de renouveler le succès de Invisible Man, adaptation d’un autre "Universal Monster" tout aussi emblématique : L’Homme Invisible.

A noter que le film sera réalisé par une autre cinéaste d’origine asiatique : Karyn Kusama (Girlfight, Jennifer’s Body, The Invitation, Destroyer). Cette dernière a d'ailleurs promis que cette nouvelle adaptation serait fidèle au roman écrit par Bram Stoker.