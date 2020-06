La Reine des Neiges 2 : à qui appartient la voix qu’Elsa entend ?

Sorti à la fin de l’année dernière, "La Reine des Neiges 2" avait laissé de nombreux spectateurs avec une question sur les lèvres. À un certain moment de l’intrigue, Elsa entend une voix qui l’appelle de l’Ahtohallan. Or, de nombreuses personnes se demandaient à qui appartient cette voix. Disney vient finalement de donner une réponse à la question.

L’histoire de La Reine des Neiges 2

La Reine des Neiges 2 se déroule trois ans après les événements du premier film. Après avoir découvert qu’elle est née avec des pouvoirs magiques, Elsa rêve de comprendre pourquoi. Accompagnée d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, elle décide donc d’entamer un voyage pour connaître ses origines, suivant la voix qu’elle entend comme le chant d’une sirène. Mais le voyage du groupe va menacer son royaume. Elsa va alors devoir compter sur ses pouvoirs magiques pour le sauver. Dans la version originale, c’est Idina Menzel qui prête sa voix à Elsa tandis que Kristen Bell double Anna. Les voix de Kristoff et Olaf sont respectivement celles de Jonathan Groff et Josh Gad.

Les fans confus à la sortie de La Reine des Neiges 2

Dans La Reine des Neiges 2, au cours de son voyage, Elsa réveille les esprits élémentaires en suivant la voix qu’elle entend. Elle arrive finalement à l’Ahtohallan, une rivière mystique, où elle apprend dans un glacier qu’elle est le cinquième esprit. Mais pendant tout le film, la question de savoir à qui appartient la voix qu’Elsa suit est laissée en suspens. On peut se demander si elle appartient à un esprit, à Elsa elle-même ou à quelqu’un d’autre. Lorsqu’elle atteint le glacier, Elsa apprend la vérité sur elle et sa famille : elle est le cinquième esprit, et ses pouvoirs lui ont été donnés car sa mère a sauvé Agnarr, son futur père. À ce moment, on peut supposer que la voix qu’Elsa suivait est celle de sa mère, la Reine Iduna, mais on ne peut pas en être certains. À la sortie du film en salles, de nombreux fans ont spéculé qu’il s’agit en fait de la voix d’Elsa elle-même, puisqu’elle est le cinquième esprit.

La voix mystérieuse de La Reine des Neiges 2 est celle de la Reine Iduna

Après des mois d’interrogations, Disney et les créateurs de La Reine des Neiges 2 viennent de mettre fin au débat. Dans un documentaire disponible sur Disney+ intitulé Dans un autre monde : Les coulisses de La Reine des Neiges 2, qui permet de découvrir les coulisses de la création du film, on peut voir de nombreuses discussions sur l’identité de la personne à qui appartient la fameuse voix. Et, dans l’épisode 3, Jennifer Lee, la co-réalisatrice de La Reine des Neiges 2, confirme que la décision collective est que la voix appartient à la Reine Iduna, doublée par Evan Rachel Wood dans la version originale. On peut aussi entendre la même voix dans la chanson finale du voyage d’Elsa, Show Yourself. Comme le révèle le documentaire, attribuer la fameuse voix a été la source de nombreux débats parmi l’équipe créative du film, puisque chacun avait une opinion différente sur celle à qui elle appartenait. Au final, tout le monde s’est accordé à dire qu’il s’agit bien de celle d’Iduna.