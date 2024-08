La Reine des Neiges 3 : Disney dévoile les premières images et fait une annonce importante pour la suite

"La Reine des Neiges 3" est l'un des films les plus attendus de Disney. Le studio a justement profité de la nouvelle édition de la D23 pour partager les premières images du long-métrage, et pour annoncer, déjà, un quatrième opus.

La Reine des Neiges va devenir une trilogie

La Reine des Neiges est l’un des plus grands succès de Disney. Sorti en 2013, le film se trouve à la troisième place de ce classement. Il est seulement l’un des quatre produits par le studio à avoir franchi la barre du milliard de dollars de recettes en salles. L’engouement autour du film de Chris Buck et Jennifer Lee a poussé le studio aux grandes oreilles à lancer le développement d’une suite. Et celle-ci a fait encore plus fort.

La Reine des Neiges 2 ©Disney

Sorti en 2019, La Reine des Neiges 2 a engrangé plus d’1 milliard et 450 millions de dollars dans le monde. Le long-métrage est donc deuxième des plus gros cartons de Disney, derrière Le Roi Lion de 2019. Désormais, le troisième opus de cette franchise si populaire se prépare.

Disney partage un logo et un visuel du film

C’est en février 2023 que Disney a annoncé officiellement la mise en chantier de La Reine des Neiges 3. Depuis, peu d’informations ont été partagées sur le projet. Toutefois, une nouvelle édition de la D23, convention consacrée au célèbre studio, a récemment eu lieu. Et, comme rapporté par Variety, les premières images de La Reine des Neiges 3 y ont été dévoilées. Jennifer Lee, présidente de Walt Disney Animation Studios et co-réalisatrice des deux premiers films de la saga, a ainsi partagé un logo de La Reine des Neiges 3. Surtout, elle a aussi dévoilé un visuel du long-métrage. Créé par Brittney Lee, celui-ci montre le personnage d’Elsa sur un cheval blanc et celui d’Anna sur un cerf.

Une date repoussée, mais un quatrième film également annoncé !

En février dernier, nous avions appris que La Reine des Neiges devait sortir en 2026. Malheureusement, il faudra se montrer un peu plus patients avant de pouvoir découvrir la suite des aventures d’Anna et Elsa. Car, toujours pendant la D23, Disney a annoncé que le long-métrage sortirait finalement en 2027. Autre nouvelle bien plus positive cette fois : La Reine des Neiges 4 a aussi été annoncé ! Comme le rapporte Screen Rant, Jennifer Lee a ainsi expliqué qu’il faudrait deux films de plus pour répondre aux questions laissées en suspens dans le deuxième opus.