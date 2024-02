Toy Story 5, La Reine des Neiges 3 : Disney balance les dates de sorties

Avis aux fans des films d'animation Disney ! Les dates de sorties des très attendus "Toy Story 5" et "La Reine des Neiges 3" ont été dévoilées par Bob Iger, le PDG de The Walt Disney Company.

Disney fait des grosses annonces

Lors d'une conférence donnée par Bob Iger, le PDG de The Walt Disney Company, ce mercredi 7 février, des annonces importantes ont été faites concernant les futurs projets du studio. La première grosse surprise a été l'annonce de Vaiana 2, la suite au film d'animation sorti en 2016, qui arrivera sur nos écrans au mois de novembre prochain.

Et côté suites, les fans de Disney ont été gâtés puisque Bob Iger a également dévoilé les dates de sorties de deux films très attendus : Toy Story 5 et La Reine des Neiges 3.

L'année 2026 sera folle

Annoncés il y a tout juste un an, Toy Story 5 et La Reine des Neiges 3 arriveront au cinéma en 2026. Il y a de fortes chances pour que l'un sorte durant l'été (probablement le premier) et le second au moment de Noël.

Ces deux franchises sont parmi les plus célèbres de Disney. Toy Story a révolutionné l'animation, en étant le premier long-métrage entièrement animé par ordinateur. À chaque sortie, ce sont des millions de spectateurs qui retombent en enfance en retrouvant Woody, Buzz, et les autres personnages de cette saga légendaire. Chaque film est également l'occasion de toucher de nouveaux jeunes spectateurs. Pour rappel, à la fin de Toy Story 4 sorti en 2019, Woody décidait de quitter Buzz et les autres jouets pour partir vivre une aventure avec La Bergère. Sept ans plus tard, on devrait découvrir ce qui le ramènera auprès de son vieil ami.

Du côté de La Reine des Neiges 2, sorti en 2019, Elsa devenait la gardienne de la Forêt Enchantée, et Anna la nouvelle reine d'Arendelle, prête à gouverner avec bonté et justice. Les deux sœurs acceptaient leurs destinées différentes, mais restaient unies par leur lien indéfectible. Dans ce troisième film, une nouvelle menace devrait faire son apparition et les conduire à collaborer pour assurer la paix du Royaume. Un quatrième film devrait ensuite venir clôturer leur histoire.

Zootopie 2 a également été annoncé par Bob Iger, et sortira en 2025, soit neuf ans après la sortie du film original qui nous plongeait dans les rues de Zootopia, une ville habitée que par des animaux.