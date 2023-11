La Reine des Neiges : déjà un quatrième film en préparation ?

Alors que l'annonce de La Reine des Neiges 3 a eu lieu il y a peu de temps, Bob Iger, le PDG de Disney, a déclaré qu'un quatrième film pourrait voir le jour prochainement. Le royaume d'Arendelle n'a décidément pas encore livré tous ses secrets !

La Reine des Neiges a encore de beaux jours devant elle

Depuis sa première apparition sur les écrans en 2013, la saga La Reine des Neiges de Disney a connu un succès planétaire incontestable. Le premier film a été une véritable déflagration dans le monde du cinéma d'animation, récoltant 1.3 milliard de dollars de recettes et devenant le plus grand succès de tous les temps pour un film d'animation.

L'histoire captivante d'Elsa et Anna, deux sœurs vivant dans le royaume d'Arendelle, a conquis le cœur de millions de spectateurs. Leur aventure, marquée par l'amour fraternel plutôt que par la traditionnelle histoire romantique, a apporté un vent de fraîcheur dans l'univers des dessins animés.

Le succès retentissant du premier opus a naturellement conduit à la réalisation d'une suite, La Reine des Neiges 2, sortie en 2019. Ce deuxième volet, qui a dépassé son prédécesseur au box-office, a continué à explorer les origines des pouvoirs d'Elsa et a révélé de nouveaux secrets sur le passé des deux sœurs. Avec deux films au succès phénoménal, il n'est pas surprenant que Disney ait annoncé la préparation d'un troisième film. Jennifer Lee, la réalisatrice de la saga, a récemment déclaré que le projet avançait rapidement, pour le plus grand bonheur des fans qui ont hâte de retrouver la magie d'Arendelle.

Déjà un quatrième film en préparation ?

Mais les nouvelles ne s'arrêtent pas là. Bob Iger, le PDG de Disney, a révélé lors d'une apparition sur Good Morning America (via Variety) que non seulement La Reine des Neiges 3 était en bonne voie, mais qu'un quatrième film pourrait également être en préparation. Bien que peu d'informations aient été divulguées sur ces nouveaux projets, cette annonce a immédiatement suscité l'excitation et la curiosité des fans de la franchise. Iger a précisé que les équipes étaient en train de plancher sur "deux histoires différentes" pour raconter la suite des aventures d'Anna et Elsa.

L'annonce de Bob Iger a été faite depuis le parc à thème Disneyland à Hong Kong, lors de la cérémonie d'ouverture du land World of Frozen (qui sera également présent prochainement à Disneyland Paris). Cette nouvelle zone permet aux visiteurs de s'immerger dans l'univers d'Arendelle, grâce à une reconstitution impressionnante du village et du château d'Elsa. En plus de ces attractions, la zone permet également de rencontrer les personnages phares de la saga.