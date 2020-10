La Reine des neiges : le court-métrage sur Olaf se dévoile dans une bande annonce

Disney+ rajoutera dans son catalogue "Les Aventures d'Olaf", un court-métrage basé sur le personnage de "La Reine des neiges". Une bande-annonce se dévoile pour l'occasion. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a hâte de voir le résultat final.

La Reine des neiges, un énorme succès

Sorti en 2013, La Reine des neiges marqua les esprits des petits et des grands. En effet, le film réalisé par Chris Buck et Jennifer Lee fut le plus grand succès de l'Histoire des studios Disney avant que le remake du Roi Lion ne sorte en 2019. Confirmation du "nouvel âge d'or" du studio, le long-métrage a séduit par son animation, ses chansons cultes, son histoire, son sous-texte particulièrement féministe et bien sûr ses personnages. Pour rappel, La Reine des Neiges est librement inspiré du conte d'Hans Christian Andersen. Il raconte l'histoire de la princesse Anna, partie retrouver sa sœur Elsa, exilée à cause de ses pouvoirs glaciaux, qui ont accidentellement plongé le royaume d'Arendelle dans un hiver éternel. Sur sa route, elle fait la connaissance de Kristoff, un sympathique montagnard, de Sven son fidèle renne, et donc d'Olaf, le mignon bonhomme de neige.

Au fil des années, le personnage est devenu la mascotte de la franchise. Un drôle de destin pour celui qui était à l'origine un acolyte détestable d'Elsa. Au final, Olaf devient la création inconsciente d'Elsa en souvenir des bons moments passés avec sa sœur Anna. D'une nature enfantine et émouvante, le personnage fait rire autant qu'il touche. A noter d'ailleurs que c'est Dany Boon qui le double depuis 2013.

Les origines d'Olaf

Ce n'est pas la première fois qu'Olaf est au centre d'une aventure solo. En effet, en novembre 2017 sort La Reine des neiges : Joyeuses fêtes avec Olaf qui est un court-métrage d'animation réalisé spécialement pour les fêtes de fin d'année. En outre, le bonhomme de neige a eu droit à une mini-série numérique, inédite et gratuite durant le confinement de cette drôle d'année 2020.

Toutefois, ce Once Upon A Snowman (clin d'œil à la fois drôle et très cinéphilique), titré en français Les Aventures d'Olaf, est le premier qui tient à s'intéresser au passé d'Olaf. En effet, la bande-annonce (à découvrir en une de l'article) nous montre dans les premières secondes Elsa chantant son fameux Let it Go et créant indirectement le personnage. Le reste de la vidéo nous dévoile par la suite Olaf à la recherche de son identité dans les montagnes enneigées près d’Arendelle. Avec beaucoup d'humour, on le découvre notamment en plein essai sur un nez valable !

Un projet qui date

Once Upon a Snowman est réalisé par Trent Correy et Dan Abraham. En ce qui concerne la voix originale d'Olaf, elle reste toujours interprétée par Josh Gad. Pour Trent, cette idée des origines du personnage n'est pas nouvelle :

C’est une idée qui a commencé à se former lorsque j’étais animateur sur le premier volet de La Reine des neiges. Dan Abraham et moi sommes si reconnaissants et excités d’avoir eu l’opportunité de réaliser ce court-métrage, en travaillant avec nos incroyables collègues des studios d’animation Walt Disney.

Alors, hâte de découvrir les premiers pas d'Olaf, ce qu'il a vécu après avoir été créé par Elsa et avant sa rencontre dans la forêt avec Anna ? Et surtout, pourquoi il aime tant l'été ? Rendez-vous le 23 octobre 2020 en exclusivité sur Disney+ pour le découvrir.