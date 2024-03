La Revanche d'une blonde 3 : où en est la suite du film culte de Reese Witherspoon ?

Annoncé en 2018, "La Revanche d'une blonde 3" continue de se faire attendre. Les années passent, et le projet reste au point mort. Aux dernières nouvelles, Reese Witherspoon attendrait toujours le "scénario parfait".

La Revanche d'une blonde : Reese Witherspoon en Barbie avant l'heure

Depuis La Revanche d'une blonde (2001), Reese Witherspoon a montré que les blondes devaient être prises au sérieux. Dans cette comédie pop et coloré, la comédienne interprète Elle Woods, une étudiante assez superficielle, cliché de la blonde écervelée. C'est d'ailleurs à cause de l'image qu'elle renvoie que son petit ami décide de rompre avec elle au moment où il entre à Harvard, estimant que cette "Marylin" pourrait ruiner sa carrière. Décidée à ne pas se laisser faire, Elle parvient à rejoindre, elle aussi, la prestigieuse faculté de droit dans le but de prouver à son ex-petit ami qu'elle vaut tout autant que lui. Mieux, elle va le dépasser en faisant ses preuves comme stagiaire du cabinet d'avocat d'un de leurs professeurs.

Gros succès à sa sortie avec près de 142 millions de dollars de recettes au box-office mondial, La Revanche d'une blonde a donné lieu à une suite, La Blonde contre-attaque, qui a atteint des chiffres similaires en 2003. Voilà donc plus de vingt ans qu'on attend le retour de la pétillante Elle Woods, si bien incarnée par une réjouissante Reese Witherspoon. Mais toujours rien à l'horizon. Enfin presque, puisqu'un troisième opus avait été annoncé il y a maintenant plus de cinq ans !

C'est en 2018 que Reese Witherspoon confirmait la mise en chantier de La Revanche d'une blonde 3 (Legally Blonde 3 en VO). Les scénaristes du premier film, Kirsten “Kiwi” Smith et Karen McCullah, devaient se charger de l'écriture de ce prochain chapitre de la vie d'Elle Woods. Et une date avait même été annoncée : le 14 février 2020 pour la Saint Valentin.

Un troisième film qui se fait attendre

Seulement l'année 2020 est passée, et rien n'a avancé pour La Revanche d'une blonde 3. On peut même douter désormais que le projet se fasse étant donné l'absence d'avancée depuis. Cependant, il semblerait que Reese Witherspoon n'ait pas abandonné. La comédienne, également productrice, attendrait encore le "scénario parfait". C'est pour cette raison que les scénaristes évoqués précédemment avaient été remplacés par la suite par Daniel J. Goor. Puis, c'est Mindy Kaling qui avait récupéré cette mission, affirmant en 2022 ne pas vouloir "ruiner la franchise de Reese Witherspoon".

Reese Witherspoon - La Revanche d'une blonde ©Metro-Goldwyn-Mayer

À en croire Screenrant, le script tant attendu n'aurait toujours pas été proposé (la grève des scénaristes de 2023 pourrait avoir eu un impact à ce niveau). La production reste donc au point mort. Ce qui ne veut pas dire que le projet est abandonné. Récemment, lors d'une interview donnée à ComicBook (en décembre 2023), Luke Wilson s'est montré vaguement optimiste concernant La Revanche d'une blonde 3. Interrogé s'il avait la moindre information sur l'avancée du projet, l'interprète d'Emmett Richmond dans la saga a affirmé qu'il avait participé à une réunion Zoom avec toute l'équipe, mais sans que cela permette de faire bouger les choses. Par contre, d'après lui, le succès de Barbie en 2023 pourrait aider à débloquer les choses, à condition, encore une fois, que "le scénario parfait" arrive aux mains de Reese Witherspoon.

Reese est une personne très perspicace, donc je pense qu'elle veut vraiment attendre le scénario parfait. Mais je suis sûr que le succès de Barbie, qui a fait fureur dans le monde entier, les a touchés. En tout cas j'espère que cela les incitera à obtenir le meilleur scénario possible.

Barbie, avec Margot Robbie, a en effet été un carton au box-office avec plus d'1,4 milliard de dollars engrangés au box-office mondial. Il est également facile de rapprocher les deux œuvres avec Reese Witherspoon qui apparaît dans La Revanche d'une blonde avec son grand sourire et des tenues roses. Un troisième opus pourrait surfer sur la vague de Barbie ou, au contraire, donner l'impression d'une redite. Tout dépendra du scénario, s'il vient un jour à être écrit...