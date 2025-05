La suite de ce film culte des années 90 a une date de sortie

Alors que le premier film "Les Ensorceleuses" est sorti en 1999, sa suite sera dévoilée l’année prochaine. Elle sera portée par les mêmes actrices mais aura une nouvelle réalisatrice.

Les Ensorceleuses vont revenir

Basé sur le livre éponyme d’Alice Hoffman et sorti en 1999, Les Ensorceleuses se concentre sur Gillian et Sally, deux sœurs sorcières incarnées par Nicole Kidman et Sandra Bullock. Elles font partie de la lignée des Owens, dont les femmes naissent avec des pouvoirs magiques depuis des siècles. Maria, la première femme de cette lignée, s’est jetée un sort afin de ne plus tomber amoureuse après avoir eu le cœur brisé par son amant. Mais au fil du temps, son sort s’est transformé en une malédiction. Celle-ci provoque la mort prématurée de tous les hommes tombés amoureux des descendantes de Maria.

Le film réalisé par Griffin Dunne, dans lequel Gillian est bien décidée à mettre à l’épreuve la malédiction de la famille Owens, est désormais considéré comme une œuvre culte. Vingt-cinq ans après, nous avons appris en juin 2024 que sa suite se préparait. Une information pas si surprenante quand on connait le nombre de reboots en préparation à Hollywood, ainsi que la popularité des histoires de romantasy à notre époque. Désormais, Les Ensorceleuses 2 a une date de sortie.

Une suite prévue pour la rentrée 2026

Déjà derrière le premier film, Warner Bros. distribuera Les Ensorceleuses 2. Et via son compte instagram, le studio a partagé la date de sortie de cette suite. Celle-ci arrivera dans les cinémas nord-américains le 18 septembre 2026. En France, elle devrait être dévoilée deux jours plus tôt. Soit le 16 septembre.

L’histoire de ce nouveau film reste un mystère bien gardé. Mais comme le rapporte Variety, il se murmure que cette suite sera de nouveau basée sur un livre écrit par Alice Hoffman. L’autrice a publié quatre romans faisant partie de sa série Les Ensorceleuses.

Nicole Kidman et Sandra Bullock devant la caméra de Susanne Bier

Bonne nouvelle pour les fans du premier film : Nicole Kidman et Sandra Bullock seront toutes les deux de retour pour Les Ensorceleuses 2. Elles y retrouveront donc leurs personnages de Gillian et Sally plus de vingt-cinq ans après les avoir jouées pour la première fois.

En revanche, Griffin Dunne ne sera pas de retour derrière la caméra. Il cèdera sa place à l’excellente Susanne Bier, qui a déjà dirigé Nicole Kidman dans The Undoing et Un couple parfait, ainsi que Sandra Bullock dans Bird Box. Elle s’appuiera sur un script écrit par Akiva Goldsman, l’un des co-scénaristes du premier Les Ensorceleuses.