25 ans après, ce film culte avec Nicole Kidman et Sandra Bullock va avoir une suite

Le film culte "Les Ensorceleuses" va avoir droit à une suite. Nicole Kidman et Sandra Bullock seraient en négociation pour reprendre leurs rôles respectifs des sorcières Gillian et Sally Owens.

Nicole Kidman et Sandra Bullock réunies dans Les Ensorceleuses

Les années 1990 ont vu émerger deux actrices qu'on ne présente plus désormais : Nicole Kidman et Sandra Bullock. Toutes les deux ont vu leur popularité grandir à cette période avec des films comme Jours de tonnerre (1990), Horizons lointains (1992) ou Batman Forever (1995) pour l'une, et Demolition Man (1993) et Speed (1994) pour l'autre. Autant dire que les réunir dans Les Ensorceleuses (1998) était plutôt une bonne idée de la part du réalisateur Griffin Dunne, qui signa probablement là son film le plus connu. Tiré du roman d'Alice Hoffman parue en 1995, le film imagine une lignée de sorcières qui a débuté il y a trois siècles. À cette époque, Maria se retrouve abandonnée par son amant et décide donc de se jeter un sort, à elle et à toutes ses descendantes : tous les hommes qu'elles aimeront mourront précocement.

C'est ainsi que, de nos jours (en 1998), le père de Gillian (Nicole Kidman) et Sally (Sandra Bullock) meurt, et que les deux enfants sont recueillies par leurs tantes dans un lieu où elles pourront développer leurs pouvoirs. Sauf que le temps passe, et les deux sœurs désormais adultes découvrent l'amour. Pour Gillian, ce sera surtout une série de conquêtes avant de tomber sur un homme violent qui fera basculer la vie des deux sorcières.

Les deux actrices de retour pour la suite

Si à sa sortie Les Ensorceleuses n'a pas été un grand succès ni bien considéré par la presse en général, le film a, au fil du temps, acquis un statut de film culte. Et, pour l'anecdote, Evan Rachel Wood (Westworld) y tient l'un de ses premiers rôles. Hollywood ne perdant jamais une occasion de relancer des œuvres déjà connues, une suite vient d'être annoncée. Une information faite par Warner Bros. sur ses réseaux sociaux, tandis que Deadline a ensuite évoqué le possible retour de Nicole Kidman et Sandra Bullock. Les deux comédiennes seraient en négociations pour reprendre leurs rôles, mais aussi pour officier comme productrice.

Concernant l'histoire de Les Ensorceleuses 2, rien n'a été annoncé pour le moment. Cependant, Akiva Goldsman et les scénaristes du premier film, Robin Swicord et Adam Brooks, devraient revenir également pour signer le scénario. Le projet n'en est qu'à ses débuts, et on attendra de voir s'il se concrétise réellement. Car en 2019 une série préquel avait été commandée par HBO Max, mais celle-ci n'a jamais vu le jour...