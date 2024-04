Ce soir à la TV : 2 millions d'entrées pour ce drame tragique avec Alain Delon et Simone Signoret

Ce soir Arte diffuse "La Veuve Couderc", un beau drame psychologique porté par les excellents Alain Delon et Simone Signoret. À sa sortie en salles en 1971, le film de Pierre Granier-Deferre fut un beau succès.

La Veuve Couderc : un drame psychologique dans la campagne des années 1930

Après avoir réalisé Le Chat (1971), Pierre Granier-Deferre a enchaîné avec le tournage de La Veuve Couderc (1971). L'occasion pour le cinéaste de retrouver Simone Signoret, qui l'avait impressionné dans son précédent film, avant de la diriger une troisième et dernière fois dans L'Étoile du Nord (1982). Le réalisateur associe l'immense actrice à un autre visage extrêmement populaire à l'époque, Alain Delon (qu'il dirigera aussi trois fois). Un duo d'exception pour porter ce drame psychologique dans une France rurale des années 1930.

Dans La Veuve Couderc, Alain Delon interprète Jean, un jeune homme mystérieux qui arrive dans un village en Bourgogne. Il y rencontre la veuve Couderc (Simone Signoret), une femme âgée qui tente de conserver sa ferme. Elle accepte d'engager Jean pour qu'il l'aide au quotidien. Elle ne sait pas que le garçon est en réalité traqué par la police, et elle s'éprend rapidement de lui. Sauf que ce dernier tombe sous le charme de sa jeune nièce, Félicie (Ottavia Piccolo), et que la belle-famille haineuse de la veuve Couderc ne tarde pas à le dénoncer à la police. Dans leurs derniers instants ensemble, la veuve révélera néanmoins ses sentiments à Jean.

La Veuve Couderc ©Lira Films

Alain Delon et Simone Signoret en osmose

Adapté du roman éponyme de Georges Simenon, La Veuve Couderc est intéressant à plus d'un titre. D'abord par la représentation de la relation entre cette femme mûre et ce jeune homme qui a 15 ans de moins qu'elle. Pierre Granier-Deferre en tire quelque chose de très émouvant, car il s'agit de deux personnages à part, qui souffrent, et qui subissent la méchanceté des autres. C'est ce rapport aux habitants du village qui les rapproche et les rend si empathiques. De plus, la représentation réaliste de ce milieu rural des années 1930 est une grande réussite. Que ce soit au niveau des villageois et des commérages, que des décors. Ceux-ci ont par ailleurs été trouvés en Bourgogne-Franche-Comté, avec de nombreuses scènes tournées à Cheuge, en Côte-d’Or.

La proposition de Pierre Granier-Deferre a en tout cas convaincu à l'époque puisque le film avait attiré plus de 2 millions de spectateurs dans les salles (via Box Office Story). Un score solide obtenu certainement par les présences des stars Simone Signoret et Alain Delon, qui ont dans cette œuvre une vraie osmose. D'ailleurs, deux ans après La Veuve Couderc, le duo s'est retrouvé dans Les Granges brûlées (1973). Des années plus tard, en 2018, l'acteur fera l'éloge de la comédienne lors de l'émission Thé ou café (vidéo ci-dessous).