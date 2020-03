La vidéo "Imagine" de Gal Gadot fait réagir

Gal Gadot a voulu faire passer un message d'unité sur Instagram. Dans une vidéo, de trois minutes, elle a proposé un petit concert avec l'aide de nombreuses stars d'Hollywood pour promouvoir la solidarité face au coronavirus. Mais alors qu'elle pensait bien faire, son intervention lui a valu de vives critiques.

Alors que le coronavirus oblige la plupart des gens à rester chez eux, certains utilisent les réseaux sociaux pour faire passer des messages de solidarité. C’est notamment le cas de quelques stars de cinéma, qui incitent les gens à rester chez eux en soulignant le fait que tout le monde est dans le même bateau.

Ainsi, Gal Gadot a eu l’idée d’utiliser son compte Instagram pour proposer un petit concert en équipe. Dans une vidéo de 3 minutes, l’interprète de Wonder Woman a expliqué être tombée sur une vidéo d’un Italien qui jouait de la trompette sur son balcon, pour en faire profiter à ses voisins. L’actrice dit ensuite que la chanson qu’il jouait était Imagine, de John Lennon, et qu’il y a « quelque chose de tellement puissant et pur dans cette vidéo ».

Après cela, Gadot commence à reprendre la chanson elle-même. Mais après seulement les premières paroles, la vidéo coupe pour laisser la place à Kristen Wiig, qui poursuit la chanson. On voit ensuite Jamie Dornan prendre le relais, puis de nombreux autres artistes, qui chantent chacun quelques paroles. On peut ainsi voir défiler James Marsden, Natalie Portman, Zoë Kravitz, Pedro Pascal, Mark Ruffalo ou encore Cara Delevingne.

Du pain béni pour les détracteurs de Gal Gadot et des stars de cinéma

Mais ce qui paraissait être un geste banal s’est vite transformé en cible pour certains internautes. Peu après la mise en ligne de la vidéo, des commentaires critiques sur l’initiative de Gal Gadot ont commencé à fleurir sur le réseau social. Des internautes ont accusés toutes ces stars d’hypocrisie, s’en prenant au message d’unité diffusé par la comédienne.

Critiquant la vision de Gadot, qui souligne en légende que « nous sommes tous dans le même bateau », ces détracteurs ont au contraire comparé leur style de vie avec celui des célébrités. Dans l’un des commentaires, on peut par exemple lire :

Il n’y a rien de tel que des gens riches et célèbres qui chantent « imagine no possessions » dans leur maison sans hypothèque pendant que le reste de la société fait la queue à Lidl pour des biscuits cassés.

Alors que l’actrice pensait bien faire en prônant un message d’unité, il semble ainsi que sa vidéo ait eu l’effet inverse auprès de certains internautes. Les remarques de Gal Gadot n’ont pas suffi à atténuer la frustration engendrée par la situation actuelle chez certaines personnes, et ont au contraire amplifié leur mépris pour les stars.

Cet épisode rappelle à quel point les réseaux sociaux sont un terrain de débats intenses et de vives critiques. Quel que soit le message diffusé par une personne, il sera toujours violemment critiqué, et le coronavirus ne changera rien à cela.