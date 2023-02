La Vie pour de vrai : le nouveau film de Dany Boon se dévoile dans un premier teaser

Découvrez le premier teaser de la nouvelle comédie de et avec Dany Boon baptisée "La Vie pour de vrai". Attendu au cinéma le 19 avril prochain, le casting se compose également de Kad Merad et de Charlotte Gainsbourg.

La Vie pour de vrai : la nouvelle comédie de Dany Boon

Deux ans après 8 Rue de l'Humanité (sorti directement sur Netflix), Dany Boon revient déjà avec une nouvelle comédie. Baptisée La Vie pour de vrai, elle est attendue au cinéma le 19 avril prochain.

Dany Boon y incarne un certain Tridan Lagache, qui a vécu toute sa vie dans un Club Med au Mexique et ne connaît donc pas l'existence en dehors de ce cadre bien particulier. Mais à 50 ans, il décide de quitter cet endroit pour Paris dans le but de retrouver son amour de jeunesse, Violette, et découvrir enfin la "vraie" vie. Cependant, la vie parisienne ne va pas être de tout repos pour cet éternel adolescent, qui va se retrouver dans un environnement à l'opposé de ce qu'il a toujours connu. Là-bas, il fera la rencontre de son demi-frère aîné, Louis, qui fera tout pour se débarrasser de lui, qu'il considère comme un boulet.

En plus de Dany Boon, le casting se compose de Kad Merad dans le rôle de Louis, et de Charlotte Gainsbourg dans celui de Violette. Le premier teaser du film annonce un Dany Boon en pleine forme, avec un personnage totalement en décalage, comme il en a le secret.