Ce soir à la TV : avant Barbie, Greta Gerwig battait un record de Toy Story 2 avec cette pépite

Ce soir France 4 diffuse "Lady Bird", un très beau film signé Greta Gerwig avec Saoirse Ronan et Timothée Chalamet. À sa sortie, le long-métrage avait battu un record important de "Toy Story 2".

Lady Bird, la première grande réussite de Greta Gerwig

Bien avant d'obtenir un succès monumental avec Barbie (2023), Greta Gerwig était déjà passée derrière la caméra. D'abord en duo avec Joe Swanberg pour Nights and Weekends (2008), avant de se lancer seule dans Lady Bird (2018). Dès ce film, la réalisatrice a impressionné par la sensibilité et l'émotion qui se dégage de ce coming of age porté par l'excellente Saoirse Ronan (et avec Timothée Chalamet de passage). L'actrice interprète Christine, une adolescente qui souhaite quitter Sacramento pour faire ses études dans une plus grande ville où elle pourra étudier l'art. Ce qui n'est pas pour plaire à sa mère (Laurie Metcalf), avec qui elle se dispute dès la première scène.

Derrière les questionnements adolescents, les histoires d'amitié et d'amour, se cache un film remarquable sur une relation mère/fille. Greta Gerwig captant parfaitement les difficultés de communication par des non-dits ou des phrases en apparence anodines. L'un des moments les plus bouleversants de Lady Bird a lieu lorsque l'adolescente fait des essayages et que sa mère, qui souhaite qu'elle soit meilleure version possible d'elle-même, se retrouve muette lorsque son enfant lui répond : « Et si c’est ça la meilleure version ? ». Un silence qui en dit long sur l'incapacité d'une femme à exprimer ses sentiments, même envers sa fille.

Lady Bird ©Universal Pictures

Avec un bon équilibre de drôlerie, d'émotion et d'empathie, Lady Bird nous avait comblé à sa sortie (voir notre critique). Nous n'avions pas été seul à être touché par la proposition semi-biographique de la réalisatrice - malgré les points communs entre Greta Gerwig et l'héroïne, l'adolescente est plutôt quelqu’un qu'elle "aurait aimé être".

Plus fort que Toy Story 2 et 5 nominations aux Oscars

À sa sortie en salles, Lady Bird était tout simplement devenu le film le mieux noté de tous les temps sur le site Rotten Tomatoes. Une référence qui réunit des critiques professionnels ainsi que les avis du public. Avant le film de Greta Gerwig, ce titre était détenu par Toy Story 2 (1999). Pendant 18 ans, le long-métrage d'animation était devant tous les autres grâce à ses 163 notes positives et son score de 100%. Lady Bird l'avait finalement battu avec 173 notes positives et le même taux de critiques positives de 100%

Ce score a depuis un peu baissé en raison de l'augmentation du nombre d'avis. La note de Lady Bird reste impressionnante puisque, à ce jour, le long-métrage a 99% d'avis positifs basés sur 401 critiques. Enfin, si en France le film a moins marqué les esprits ("seulement" 305 000 entrées), il est tout de même parvenu à rapporter plus de 78 millions de dollars de recettes. Mais surtout, il n'est pas passé inaperçu aux Oscars en étant nommé dans 5 catégories dont celles de Meilleur film, de Meilleure réalisation pour Greta Gerwig et Meilleure actrice pour Saoirse Ronan.