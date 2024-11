L'Amour Ouf : cette chanson à "200 000 euros" à laquelle Gilles Lellouche a renoncé

L'Amour Ouf, le dernier film de Gilles Lellouche, a déjà attiré 3 millions de spectateurs en trois semaines. Avec une bande originale composée de titres emblématiques des années 80 et 90, le film connaît un grand succès. Cependant, un morceau cher au réalisateur, "Never Tear Us Apart" d'INXS, n'a pas pu être inclus en raison de son coût élevé

L'Amour Ouf : une BA de ouf Depuis sa sortie le 16 octobre dernier, L'Amour Ouf, le dernier film de Gilles Lellouche, a rapidement conquis le cœur du public français. Avec 3 millions de spectateurs en trois semaines d'exploitation, le film s'est imposé comme l'un des plus grands succès cinématographiques de l'année. Présenté au Festival de Cannes en mai dernier, L'Amour Ouf mélange habilement comédie, romance et thriller, tout en s'appuyant sur une bande originale empreinte de nostalgie, composée de titres emblématiques des années 80 et 90. L'une des clés du succès du film réside dans sa bande originale, supervisée par Emmanuel Ferrier. Cette dernière inclut des artistes tels que The Cure, Prince ou encore Billy Idol, et a nécessité un investissement conséquent de la part des producteurs, Alain Attal et Hugo Sélignac, qui ont dépensé environ 750 000 euros pour acquérir les droits d'utilisation des morceaux. Cette somme, bien que significative, a permis d'ajouter une dimension émotionnelle et authentique à l'histoire, renforçant l'impact des scènes clés. Gilles Lellouche a dû renoncer à une chanson culte Cependant, malgré la richesse de cette bande originale, un morceau particulièrement cher au réalisateur a dû être laissé de côté. Gilles Lellouche a exprimé sa déception au micro de nos confrères d'AlloCiné de ne pas avoir pu intégrer "Never Tear Us Apart" d'INXS, une chanson qu'il voyait comme essentielle pour capturer l'esprit de certaines scènes. Les droits d'utilisation de ce morceau, particulièrement onéreux à 200 000 euros, ont représenté un obstacle insurmontable pour le budget du film. Lellouche a déclaré : "Il y a une musique qui m'a échappé pour une question d'argent. C'est un morceau d'INXS. Je me suis passé de cette musique, mais ça ne m'a pas manqué." La gestion des droits musicaux s'est révélée être un véritable casse-tête pour l'équipe. Les ayants droit de certaines chansons imposent souvent des conditions strictes. Par exemple, pour les droits de "A Forest" de The Cure, le coût pouvait augmenter si un autre morceau était acquis à un prix plus élevé. Lellouche a ainsi dû faire des choix stratégiques pour respecter le budget alloué tout en conservant l'intégrité musicale du film. Ce choix des morceaux a eu un impact très fort sur le public, en particulier chez les jeunes, qui ont énormément partagé leurs avis sur TikTok, en utilisant les morceaux phares du film, comme A Forest ou Eyes Without a Face de Billy Idol.