Le film d'une génération ? L'Amour Ouf fait très fort chez les jeunes spectateurs

L’Amour Ouf, réalisé par Gilles Lellouche, dépasse le million d'entrées après une semaine en salles, devenant un véritable phénomène chez les jeunes. Avec 29 % des spectateurs âgés de 15 à 24 ans, le film a su capter l'attention de cette génération, qui participe au succès du film, grâce au réseau social TikTok.

L'Amour Ouf : le troisième gros succès français de 2024

Après Un p'tit truc en plus et Le Comte de Monte-Cristo, c'est de nouveau un film français qui promet d'exploser les compteurs au box-office. En effet, L'Amour Ouf, réalisé par Gilles Lellouche, a déjà dépassé le million de spectateurs après seulement une semaine d'exploitation.

Le long-métrage, adapté du roman Jakie loves Johnser OK? de l'auteur irlandais Neville Thompson, suit une relation amoureuse passionnelle et chaotique entre Clotaire (François Civil) et Jackie (Adèle Exarchopoulos) sur plus de dix ans.

Ce succès retentissant est particulièrement marqué chez les jeunes spectateurs : 29 % des entrées (sur les cinq premiers jours) proviennent du public âgé de 15 à 24 ans, ce qui représente plus de 210 000 billets vendus, un chiffre rivalisant avec certains blockbusters internationaux tels que Wolverine ou Dune.

TikTok : une nouvelle dynamique pour le cinéma

L’Amour Ouf ne se contente pas d’attirer des spectateurs en salle, il s’impose également sur les réseaux sociaux, en particulier TikTok. Des jeunes spectateurs filment des scènes clés du film pendant les projections, puis les partagent sur la plateforme, créant ainsi un buzz qui contribue à la popularité croissante du film.

Ce comportement, bien qu’illégal (filmer dans une salle de cinéma étant toujours strictement interdit), soulève des questions sur les nouvelles formes d’interaction entre les jeunes et le cinéma. En partageant des extraits de films et leurs réactions, ces spectateurs prolongent l’expérience cinématographique en dehors des salles, créant un véritable engouement collectif.

Ça n'est pas la première fois que TikTok permet à un film de performer au-delà des attentes. Ça a été le cas pour le film français Le Consentement, puis la comédie romantique Tout sauf toi.

Cette pratique peut être perçue de deux manières : d'un côté, elle perturbe l’expérience en salle pour ceux qui souhaitent profiter du film sans distraction. De l’autre, elle participe à une forme de marketing viral, qui permet au film de gagner en visibilité auprès d’un public plus large. Pour L’Amour Ouf, ce phénomène semble avoir eu un impact positif, car les discussions et les partages sur TikTok ont renforcé l’intérêt pour le film, en attirant ainsi de nouveaux spectateurs curieux de vivre l’expérience à leur tour.

Le jeune public semble particulièrement apprécier la bande-son du film. Sur le modèle de grandes fresques cinématographiques comme Les Affranchis de Martin Scorsese ou Magnolia de Paul Thomas Anderson, le film s'appuie sur des tubes emblématiques tels que A Forest de The Cure, Eyes Without a Face de Billy Idol, Nothing Compares 2 U de Prince, mais aussi Rock 'n Roll de Daft Punk et Child in Time de Deep Purple.

Un marketing ciblé pour en faire "le film d'une génération"

En amont de la sortie, le producteur Alain Attal s’était exprimé sur l’ambition derrière L’Amour Ouf et la manière dont le film avait été pensé pour résonner auprès d'une nouvelle génération auprès de BFM.

"L’idée est de faire de L’Amour Ouf le film d’une génération", a-t-il déclaré. "C’est ce que je souhaite ardemment. Gilles y a beaucoup pensé aussi, notamment dans la première partie, avec les jeunes comédiens. On voit que la musique du film fait mouche auprès des jeunes spectateurs. C’est exactement ce qu’il voulait."

Hugo Sélignac, un autre producteur du film, a également ajouté : "On voit bien que les 15-25 ans sortent rouges des séances. Avec L’Amour Ouf, ils vivent leur première grande histoire d'amour à travers le film. Comme nous avec Love Story, 37°2 le matin ou Jeux d'enfants. Ce sont des films générationnels. Je pense qu'on a tout pour avec L’Amour Ouf."