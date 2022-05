L'Amour sans préavis : quand "une histoire dégoûtante" ruinait la rencontre entre Sandra Bullock et Hugh Grant

Sandra Bullock et Hugh Grant sont devenus très complices durant le tournage de "L'Amour sans préavis". Et ce malgré une première rencontre calamiteuse...

L'Amour sans préavis : comment quitter son boss ?

Sorti en 2003, L'Amour sans préavis marque le passage à la réalisation de Marc Lawrence, scénariste d'Un vent de folie et de Miss Détective. Avec ce long-métrage, il met en scène deux personnages que tout oppose, héritiers des meilleurs tandems de la screwball comedy.

La première moitié de ce duo se nomme Lucy Kelson. Incarnée par Sandra Bullock, cette avocate diplômée de Harvard met son talent au service des plus démunis et des causes perdues. Un jour, elle s'insurge contre la destruction d'un bâtiment historique de Brooklyn organisée par la firme de George Wade, interprété par Hugh Grant. Alors qu'elle part à la rencontre du richissime homme d'affaires pour tenter de le convaincre d'abandonner, ce dernier lui propose un poste.

L'Amour sans préavis ©Warner Bros.

Lucy accepte afin de consacrer son salaire à des projets plus modestes mais ne se doute pas que son nouveau patron est sur le point de devenir un brin intrusif. Ne supportant plus de lui accorder la plupart de son temps, elle pose sa démission au bout de quelques mois. Un départ que George a bien du mal à digérer. Les deux semaines de préavis que son employée lui accorde vont néanmoins bouleverser leur relation...

Hugh Grant entame sa collaboration avec Marc Lawrence sur L'Amour sans préavis. L'acteur et le réalisateur se retrouvent ensuite sur Le Come-back, Où sont passés les Morgan ? et Les Mots pour lui dire. Des projets à travers lesquels le comédien britannique dévoile sa délicieuse ironie avec nonchalance. Un style singulier qui aurait d'ailleurs gâché sa première rencontre avec Sandra Bullock.

"L'histoire vraiment dégoûtante de Hugh Grant"

Lors d'un entretien accordé accordé à la BBC en 2003, la star de Coup de foudre à Notting Hill et Love Actually explique que sa partenaire et lui attendaient depuis très longtemps de pouvoir travailler ensemble. Hugh Grant assure alors qu'il s'est dit pendant des années :

C'est la fille avec qui je devrais faire des films.

Pourtant, une éventuelle association à l'écran n'était pas gagnée. L'acteur raconte que leur première rencontre ne s'est pas passée comme prévu, et qu'il n'a pas fait très bonne impression auprès de Sandra Bullock :

Nous nous sommes rencontrés pour la première fois il y a environ cinq ans au cours de ce qu'Hollywood appelle "une réunion relationnelle", où l'on parle de la possibilité de travailler ensemble. J'ai raconté à Sandy une histoire vraiment dégoûtante, qui je pense l'a révoltée. Après ça, je n'ai plus entendu parler d'elle pendant trois ans.

La comédienne a fini par pardonner Hugh Grant pour cette anecdote répugnante et les deux stars se sont très bien entendues durant le tournage. "Un peu trop bien", précise l'acteur, cité par l'Express. Selon lui, elles ont même énervé l'équipe de L'Amour sans préavis pendant les prises, ne parvenant plus à se concentrer et à se retenir de rire à cause d'un simple échange de regard.