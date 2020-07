L'Arme Fatale : Danny Glover parle du possible cinquième film

On ne compte plus depuis quand est évoqué un nouvel épisode de "L'Arme Fatale". L'une des deux stars du duo principal, Danny Glover, confirme que quelque chose est en discussion et qu'une idée vraiment bonne aurait été trouvée. Suffisant pour enfin avoir des solides espoirs sur la faisabilité du projet ?

L'Arme Fatale et son duo de choc

Impossible à oublier quand on évoque le sous-genre du buddy-movie, L'Arme Fatale premier du nom a marqué le début d'une série de quatre films. Durant toutes ces aventures, on a pu suivre Mel Gibson et Danny Glover en tandem. Le premier campe un jeune flic veuf et tête brûlée, alors que le second, arrivé à ses 50 ans, fait son job avec calme et sérénité. Pas de chance pour lui, ce chien fou qu'on lui colle va le forcer à s'adapter. Peu à peu, ils apprennent à se découvrir (ils ont tous les deux fait le Vietnam) et arrivent à faire preuve d'une certaine efficacité dans les affaires qu'ils doivent mener.

Un cinquième film dans l'air du temps ?

En début d'année, le producteur Dan Lin évoquait un cinquième épisode enfin en préparation, après des années où les rumeurs se sont empilées sans que rien n'aboutisse. Cette fois, on dirait bien que ça sent très bon, d'autant plus que le duo principal serait prêt à revenir devant la caméra. Puis, aux commandes, le vétéran Richard Donner accepterait d'être aussi dans le coup. Ces trois réunis, c'est l'assurance de retrouver la saveur du cultissime premier opus. Lors d'une interview récente chez Variety, Danny Glover évoque le sujet et parle d'un scénario qui serait vraiment bon :

Il y a eu une discussion à ce propos en janvier. Je ne veux pas vous dire sur quel postulat est basé le scénario que j'ai lu, mais j'ai trouvé l'idée vraiment forte, qui marche en résonance avec des choses qui arrivent aujourd'hui. Je ne peux dire que ça. Mais c'était en janvier. L'Histoire change si vite... Mais oui, il y a des discussions sur ça. Il y a quelque chose en préparation.

Sans même qu'il n'ait à en dire trop, on peut presque deviner ce que Danny Glover veut laisser entendre sur ce scénario en phase avec cette époque. Il pourrait notamment être question de la place des Afro-américains dans la société actuelle, avec ces coéquipiers de couleur différente. Ce cinquième épisode pourrait très bien se poser en écho aux bavures policières (qui n'ont pas attendu le séisme George Floyd pour exister) et aux contestations en provenance de la communauté noire. La question du temps qui passe, pour des héros introduits dans les années 80, demeure aussi une piste classique mais intéressante à explorer. Il y a effectivement un coup intelligent à jouer, avec un timing impeccable, pour enfin mettre sur les rails cette Arme Fatale 5.