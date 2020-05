Le casting du prochain M. Night Shyamalan se précise

Le brillant M. Night Shyalaman a confirmé qu'il était de retour à son meilleur niveau avec le surprenant "Split" puis "Glass". Deux nouveaux films sont sur le feu et le réalisateur serait en train d'essayer de constituer un intéressant casting pour le premier.

Descendu au plus bas pendant une bonne dizaine d'années, M. Night Shyamalan a accompli sa résurrection au moment où on ne l'attendait plus. En se raccrochant à l'un de ses meilleurs films, Incassable, il a conclu une étonnante trilogie sur la figure du super-héros. Parfaite contre-proposition auteurisante à ce qu'on trouve du côté des blockbusters. Le creux qu'il a connu semble bien derrière lui et on le retrouve en pleine possession de ses moyens, la confiance au beau fixe.

Quand on sait de quoi il est capable, ce ne peut qu'être une bonne chose. Mais à lui de confirmer que son regain de forme n'était pas que passager. Il a déjà annoncé travailler sur deux films en même temps. Universal comptait les sortir aux USA le 26 février 2021 et le 17 février 2023 mais la crise sanitaire risque de changer leurs plans - au moins pour 2021. Qu'importe, le réalisateur continue de travailler et cherche actuellement à assembler le casting du premier de ces deux films.

Il a annoncé lui-même, via un tweet, s'atteler à cette tâche. Sans qu'aucun nom ne soit révélé :

M. Night Shyamalan veut diriger la nouvelle génération

La presse américaine s'est chargée de trouver les acteurs et actrices dans son viseur. Variety rapporte ainsi que Thomasin McKenzie, Alex Wolff, Eliza Scanlen, Aaron Pierre et Vicky Krieps sont tous en négociation pour être sur ce projet. À l'exception de la dernière, resplendissante dans le Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, les quatre autres ont un âge aux alentours de la vingtaine. On ne sait rien sur ce scénario mais un casting de jeunes adultes l'animera. Comme il l'a fait avec Anya Taylor-Joy, M. Night Shyamalan cible la talentueuse nouvelle génération. Thomasin McKenzie était l'un des rôles principaux de Jojo Rabbit et a tourné Last Night in Soho avec Edgar Wright, Alex Wolff a brillé dans Hérédité, Aaron Pierre n'a pas encore un gros CV et Eliza Scalen n'a pas fait grand chose au cinéma si ce n'est Les Filles du docteur March de Greta Gerwig.

Rien n'étant bouclé, on attendra comme d'habitude des confirmations. Mais on sait au moins ce que cherche le réalisateur et il ne devra pas trop se tromper car il semblerait que ses deux prochains films pourraient être connectés. Il parlait en fin d'année dernière de deux idées, avec une troisième qui serait susceptible de s'ajouter au milieu. Comme d'habitude avec lui, le mystère règne.