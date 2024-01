Le Cercle des neiges : que deviennent les survivants aujourd'hui ?

Le film Netflix "Le Cercle des neiges" raconte l'histoire de la survie des passagers du vol 571 s'étant crashé dans les Andes en 1972. Parmi les 45 personnes à bord du vol, seulement 16 hommes ont survécu à la tragédie. Que deviennent-ils aujourd'hui ?

Le Cercle des neiges emballe les abonnés sur Netflix

Disponible sur Netflix depuis le 4 janvier dernier, Le Cercle des neiges s'est rapidement hissé en tête des films les plus visionnés de la plateforme. Mis en scène par J.A. Bayona, le film raconte l'histoire vraie des survivants d'un crash d'avion dans un glacier au cœur des Andes en 1972, et leur combat pour rester en vie dans des conditions extrêmes pendant 72 jours. La plupart des passagers de l'avion à destination de Santiago du Chili étaient des joueurs de l'équipe de rugby nationale uruguayenne, Old Christians.

Sur les 45 passagers du vol et membres d'équipage, seulement seize ont survécu aux 72 jours sur le glacier, en ayant notamment recours au cannibalisme de survie. C'est grâce à la bravoure de deux hommes, Roberto Canessa et Fernando Parrado (dit Nando Parrado), qui ont traversé les Andes pendant 10 jours, que les autres survivants ont enfin été secourus. Le Cercle des neiges est basé sur le roman Society of the Snow, qui a été écrit avec l'aide des survivants.

Que deviennent les 16 survivants du vol 571 ?

À ce jour en 2024, quatorze des seize hommes ayant survécu à la tragédie sont encore en vie. Javier Methol est décédé en 2015 des suites d'un cancer, tout comme José Luis "Coche" Inciarte, disparu en 2023. Ce dernier a tout de même pu voir un premier montage du film avant de mourir, comme l'a attesté J.A. Bayona dans une interview accordée à El Pais.

Roberto Canessa, l'un des deux héros à avoir passé 10 jours dans les Andes pour trouver de l'aide, est devenu un grand cardiologue. Il a signé une autobiographie qui revient sur l'accident en 2016 intitulée Tenía que sobrevivir: Cómo un accidente aéreo en los Andes inspiró mi vocación para salvar vidas. Il a activement participé à l'élaboration du film aux côtés de J.A. Bayona, et a été interviewé à plusieurs reprises durant la promotion :

Nando Parrado, le deuxième survivant à avoir passé 10 jours dans les glaciers à la recherche de secours, est aujourd'hui âgé de 74 ans. Il travaille en tant qu'entrepreneur et anime des conférences, et a écrit un livre témoignage intitulé Miracles dans les Andes en 2006, où il revient sur la catastrophe.

Il a récemment été interviewé par Netflix pour parler du long-métrage et de son expérience. Il a confié que Le Cercle des neiges était "le film le plus fidèle" à ce qu'ils ont vécu sur ce glacier :

Eduardo Strauch a poursuivi une carrière d'architecte, et a également écrit un livre qui revient sur l'incident intitulé Out of the Silence : After the Crash, paru en 2019, de même que Carlos "Carlitos" Páez Rodríguez. Après des études aux États-Unis, Pedro Algorta est devenu économiste, et a lui aussi écrit son témoignage dans un livre intitulé Into the Mountains, paru en 2016.

Parmi les autres survivants du crash, on peut également citer Gustavo Zerbino, et Ramon “Moncho” Sabella, qui, comme Roberto Canessa, animent également des conférences, sur le dépassement de soi, et la motivation.

Les survivants du crash essaient de se réunir tous les 22 décembre, pour se remémorer du jour où ils ont été secourus grâce à la bravoure de Nando Parrado et Roberto Canessa.