Le Cercle des neiges : les vraies images glaçantes des survivants

Découvrez les vraies photos prises par les survivants du vol 571 que l'on voit dans le film Netflix "Le Cercle des neiges". En plus de ces clichés exceptionnels, une vidéo prise quelques instants après l'arrivée des survivants est également disponible.

Le Cercle des neiges : cette histoire vraie qui passionne les abonnés Netflix

Le 13 octobre 1972, le vol 571 de l'armée de l'air uruguayenne, avec à son bord l'équipe et les proches d'une équipe de rugby locale, s'écrase dans un glacier au cœur des Andes alors qu'il tentait de rallier Santiago du Chili. Au moment du crash, 12 personnes (dont le pilote) perdent la vie. Les 33 survivants restants, bloqués par le froid et la neige, n'ont pas d'autre choix que de se retrancher dans ce qu'il reste de l'avion.

La dernière photo avant le crash du vol 571 © DR

Après avoir épuisé leurs maigres réserves de nourriture, les passagers, pour rester en vie, décident d'avoir recours au cannibalisme de survie, et commencent à consommer de la viande humaine des autres passagers décédés, qui ont été conservés par le froid. C'est ainsi qu'ils parviennent à survivre de nombreuses semaines, malgré l'hostilité de l'endroit.

Roberto Canessa déclarera à ce propos :

Notre objectif commun était de survivre, mais ce qui nous manquait, c'était de la nourriture. Depuis longtemps, nous avions épuisé les maigres réserves que nous avions trouvées dans l'avion, et il n'y avait aucune végétation ni vie animale à trouver.

Après seulement quelques jours, nous ressentions la sensation que nos propres corps se consumaient pour rester en vie. Avant longtemps, nous deviendrions trop faibles pour récupérer de la famine.

Nous connaissions la réponse, mais elle était trop terrible à envisager. Les corps de nos amis et coéquipiers, conservés dehors dans la neige et la glace, contenaient des protéines vitales, indispensables à notre survie. Mais pouvions-nous le faire ?

Pendant longtemps, nous avons agonisé. Je suis sorti dans la neige et j'ai prié Dieu pour obtenir des conseils. Sans Son consentement, j'ai senti que je violerais la mémoire de mes amis, que je volerais leurs âmes.

Nous nous demandions si nous étions en train de devenir fous même en envisageant une telle chose. Étions-nous devenus des sauvages brutaux ? Ou était-ce la seule chose sensée à faire ? Vraiment, nous repoussions les limites de notre peur.

C'est seulement deux mois après le crash, et alors qu'ils ne sont plus que 16 survivants, que deux courageux hommes, Fernando Parrado, et Roberto Canessa, décident de partir à la recherche de secours. Après dix jours de marche dans les Andes, ils finissent par trouver de l'aide. Le 22 décembre, deux hélicoptères, guidés par Fernando Parrado, atteignent enfin le lieu du crash et secourent les survivants, qui souffrent notamment de malnutrition.

C'est cette incroyable histoire de survie que J.A. Bayona a mis en scène dans le film Le Cercle des neiges, actuellement disponible sur Netflix, et qui n'a pas quitté la première place des films les plus visionnés de la plateforme.

Les véritables images des survivants

Comme on peut le voir dans le film de J.A. Bayona, les survivants du crash ont pris de nombreuses photos, alors qu'ils attendaient désespérément de l'aide. En effet, un des passagers avait trouvé un appareil photo dans une des valises, et en a profité pour immortaliser quelques instants de cette tragédie :

Les survivants du crash 571 dans les Andes en novembre 1972 © DR

Véritable photo des survivants du crash 571 dans les Andes en décembre 1972 © DR

Le fuselage de l'avion et un des survivants du crash 571 dans les Andes en 1972 © DR

Des survivants du vol 571 posent pour une photo en novembre 1972 © DR

Une des premières photos des survivants après avoir été secourus le 22 décembre 1972 © DR

En plus de ces photos qui montrent les véritables survivants de la tragédie relatée dans Le Cercle des neiges, une archive vidéo exceptionnelle montrant l'arrivée des seize survivants après avoir été secourus est disponible en ligne. Elle est à découvrir ci-dessous :