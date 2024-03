Top 5 Netflix : après Les Cendres, cette nouvelle romance turque cartonne

Mis en ligne sur Netflix le 14 mars 2024, "Le Cœur au vol" n'a pas tardé à s'imposer dans le top 10 des films les plus vus en France sur la plateforme. Encore un succès pour une production turque.

Après Les Cendres, découvrez Le Cœur au vol

Il y a un mois, les abonnés de Netflix découvraient Les Cendres, un drame romantique turc sur une femme fascinée par un roman et qui décide de retrouver les vraies personnes décrites dans le livre. Le succès du film traduisait déjà l'appétence du public pour ce genre de production. Et voilà qu'un autre long-métrage turc tente à son tour de sortir du lot. Titré Le Cœur au vol, le film met en scène Alin (Esra Bilgiç), une femme qui travaille pour Interpol. Elle découvre un jour que le voleur d'art qu'elle poursuit n'est autre que Güney (Birkan Sokullu), son ex-amant. Elle va donc tout faire pour l'attraper. Sauf que d'anciens sentiments risquent de se réveiller...

Le Cœur au vol

Le Cœur au vol adopte un ton bien plus léger que Les Cendres, et ne fait pas dans la subtilité. De plus, même si l'aspect romantique est ce qui devrait intéresser le plus les spectateurs, l'action autour de l'enquête d'Alin n'est pas totalement délaissée, avec des rebondissements et des trahisons. En tout cas, la recette adoptée ici a visiblement marché puisque le long-métrage n'a pas tardé à se faire une place dans le top 10 de Netflix en France. 24 heures après sa mise en ligne (le 14 mars 2024), Le Cœur au vol s'est retrouvé en quatrième position des films les plus regardés en ce moment.

Les productions turques ont la cote sur Netflix

Si on ne s'étonne plus de voir des productions coréennes s'imposer sur Netflix, les propositions turques ne sont pas en reste depuis quelques années. On a ainsi pu voir des succès surprises comme avec le drame familial 7. Koğuştaki Mucize en 2020, qui lançait en quelque sorte les hostilités. Puis, les abonnés ont adhéré à une romance peu joyeuse avec Reste la vie (2022), et au Cataclysme de l'amour (2022). L'été dernier, il y avait aussi eu la comédie romantique Tout pour y croire. Sans oublier donc Les Cendres, évoqué précédemment. Dans le lot, tout n'est pas au même niveau et les approches ont tendance à varier. Mais les abonnés de Netflix semblent en tout cas s'iyretrouver dans ce type de production.