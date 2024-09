Pierre Niney et Le Comte de Monte-Cristo à la conquête d'Hollywood

Et si, après Jean Dujardin, Pierre Niney décrochait l'Oscar 2025 du Meilleur acteur ? On n'en est pas encore là, mais le distributeur américain du succès "Le Comte de Monte-Cristo" a annoncé qu'il ferait campagne pour que le film avec Pierre Niney soit candidat dans toutes les catégories des Oscars, dont celle du "Meilleur film".

Le cinéma français s'exporte bien

La France arrive en force pour la prochaine cérémonie des Oscars. On apprenait récemment que le CNC avait shortlisté quatre films pour la 97e cérémonie des Oscars, qui se tiendra dans la nuit du 2 au 3 mars 2025 : Emilia Pérez, Le Comte de Monte-Cristo, All We Imagine as Light et Miséricorde. Un contingent prestigieux, puisque Emilia Pérez et All We Imagine as Light font partie du palmarès cannois 2024. Avec pour le film de Jacques Audiard le Prix du jury et le Prix d'interprétation féminine et pour celui de Payal Kapadia le Grand Prix du jury.

Emilia Pérez ©Le Pacte

Quant au film épique d'Alexandre de La Patellière et de Matthieu Delaporte, porté par Pierre Niney, c'est un grand succès critique et un immense carton populaire puisqu'à ce jour il a conquis plus de 8 millions de spectateurs. Et si Miséricorde apparaît lui plus confidentiel, la nouvelle réalisation d'Alain Guiraudie a toute sa place dans cette shortlist.

Le Comte de Monte-Cristo candidat partout

En attendant quel film sera désigné par la commission de sélection du CNC pour représenter la France dans la course à l'Oscar du Meilleur film étranger, Le Comte de Monte-Cristo a décidé de prendre les devants. En effet, comme révélé en exclusivité par Variety, le distributeur américain du film, Samuel Goldwyn Films, a décidé de le sortir sur tout le territoire nord-américain et de faire campagne pour les Oscars dans toutes les catégories, incluant celle du Meilleur film.

Avec son grand succès critique, ses trois heures d'aventures épiques et son charismatique héros, Le Comte de Monte-Cristo peut en effet avoir la prétention d'être distingué dans la plupart des savoir-faire qui font un film. Décors, costumes, interprétations, photographie, scénario... Il aurait en effet été dommage de ne le considérer que dans sa qualité de "film étranger" pour la prochaine cérémonie des Oscars. Et le pari est donc fait qu'il puisse concourir avec réussite dans les catégories "générales".

Ce qui sera aussi peut-être le cas pourEmilia Pérez. En effet, distribué par Netflix aux États-Unis, il sera disponible sur la plateforme le 13 novembre 2024. Mais il bénéficiera à partir du 1er novembre d'une sortie limitées dans les salles nord-américaines, notamment afin d'être "qualifié" pour la prochaine cérémonie des Oscars.