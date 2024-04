Ce soir à la TV : ce film choquant a été un phénomène sur TikTok

Sorti en octobre 2023, le film "Le Consentement" raconte l'histoire vraie d'une emprise et de violences sexuelles à la fin des années 80, celles de l'écrivain Gabriel Matzneff sur la jeune Vanessa Springora, alors âgée de 14 ans. Il a connu un succès très solide dans les cinémas, porté par un phénomène TikTok attendu.

Le Consentement, film choc de 2023

Lors de sa parution en 2020, le récit Le Consentement fait du bruit. Dans celui-ci, l'éditrice et écrivaine Vanessa Springora raconte sa relation avec l'écrivain pédophile Gabriel Matzneff au milieu des années 80. Elle avait alors 13 ans et lui 49 lorsque cette relation a débuté. Témoignage d'une terrible emprise et de ses abus, Le Consentement a rapidement fait l'objet d'une adaptation en long-métrage, réalisé par Vanessa Filho et sorti en octobre 2023.

Le Consentement ©SND

Dans Le Consentement, qui garde le point de vue de la jeune Vanessa, celle-ci est incarnée par Kim Higelin et Gabriel Matzneff par Jean-Paul Rouve. L'une comme l'autre livrent des performances très abouties, et une tout particulièrement glaçante pour Jean-Paul Rouve. Il y dresse le portrait terrifiant d'un prédateur sûr de son fait, fort de son charme et de son intelligence pour arriver à ses fins, et protégé par l'entre-soi littéraire de l'époque. Certaines séquences du film sont pétrifiantes, et d'autant plus choquantes quand on garde à l'esprit qu'il s'agit d'une authentique histoire vraie.

Paris, 1985. Vanessa a treize ans lorsqu'elle rencontre Gabriel Matzneff, écrivain quinquagénaire de renom. La jeune adolescente devient l'amante et la muse de cet homme célébré par le monde culturel et politique. Se perdant dans la relation, elle subit de plus en plus violemment l’emprise destructrice que ce prédateur exerce sur elle.

Le film Le Consentement, deuxième long-métrage de Vanessa Filho après Gueule d'ange en 2018, connaît à sa sortie des débuts moyens, avec presque 60 000 spectateurs pour sa première semaine. En deuxième semaine, Le Consentement progresse avec environ 82 000 nouvelles entrées, avant de littéralement exploser sur sa troisième et quatrième semaine, avec respectivement 142 354 et 133 984 spectateurs. Il est, pour un film au sujet difficile et doté d'un petit budget (3,2 millions d'euros), très rare de constater qu'une troisième semaine fasse plus d'entrées que ses deux premières réunies.

Le Consentement, phénomène sur TikTok

Explication de ce succès que personne n'avait anticipé ? Le Consentement a donné naissance à une tendance sur le réseau TikTok, avec des jeunes spectatrices et spectateurs se filmant avant et après la projection du film, et partageant leurs avis. Avec des centaines de vidéos cumulant des dizaines de millions de vues, le film devient alors un mini-phénomène générationnel et profite de l'effet viral comme d'un solide bouche-à-oreille.

♬ son original - Lezappeur @rojii_iranienne « LE CONSENTEMENT ».Je n'ai jamais vu un film aussi touchant et effrayant de toute ma vie. C'est vraiment terrifiant de penser qu'il y a des personnes qui vivent de telles tragédies. Et surtout quil existe de tels montres.Personne ne mérite de passer par là. Je souhaite beaucoup de courage à toutes ces personnes, qu'elles soient des femmes ou des hommes, qui ont été victimes de pédoph*lie ou tout style de vi*l. Je ne peux pas prétendre comprendre leur douleur, car elle semble vraiment insupportable, mais je veux que tu saches que Dieu existe et que ce n’est pas de ta faute et qu’il faut en parler. #quedieunousprotege

Après une troisième et quatrième semaine où les entrées s'accumulent de manière exceptionnelle, la fréquentation des projections du film Le Consentement ralentit progressivement. Au final, au terme de ses 12 douze semaines d'exploitation, il enregistre au total 616 851 entrées. Une réussite pour les équipes et le casting du film, et particulièrement pour la réalisatrice Vanessa Filho, dont le précédent film Gueule d'ange n'avait attiré que 107 437 spectateurs.