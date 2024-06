Ce soir à la TV : ce thriller d'espionnage inédit en salles est l'anti-Mission Impossible

Ce soir TFX ne mise pas sur l'action en diffusant "Le Couteau par la lame", thriller d'espionnage porté par Chris Pine et Thandiwe Newton, et qui était sorti directement sur Prime Video.

Le Couteau par la lame : de l'espionnage sans action

Dans l'imaginaire collectif, lorsqu'on évoque un film avec des espions, les œuvres qui viennent en premier sont certainement James Bond ou Mission Impossible. Deux sagas d'action extrêmement populaires portées d'un côté par l'agent 007, et de l'autre par l'agent Ethan Hunt. Pourtant, le monde de l'espionnage est bien différent, et des productions en ont donné une autre image. Comme la série très précise Le Bureau des Légendes, ou dernièrement la comédie noire britannique Slow Horses. On pense aussi aux adaptations au cinéma de romans de John le Carré, comme l'excellent La Taupe. C'est plutôt dans cette catégorie que se trouve Le Couteau par la lame, thriller d'espionnage sorti en 2022.

Le Couteau par la lame ©Prime Video

Bien sûr, le long-métrage de Janus Metz Pedersen, basé sur le roman éponyme d'Olen Steinhauer (2015), est à mille lieues d'un film comme La Taupe. Mais il reste intéressant de voir aujourd'hui (ou du moins en 2022) un film du genre privilégier les rapports psychologiques et intimes entre deux espions, plutôt que l'action. Le site Pieuvre.ca écrivait d'ailleurs au sujet du film : "Le Couteau par la lame tente quelque chose de très largement absent du répertoire cinématographique des dernières années : représenter une histoire d’espionnage, certes, mais qui ne s’articule pas autour des courses poursuites, des explosions et des vedettes de films d’action qui refusent de vieillir".

L'histoire se déroule en 2020 et suit l'agent de la CIA Henry Pelham. Ce dernier apprend qu'une affaire datant de 2012 est rouverte en raison d'une possible fuite. À cette époque, un avion avait été détourné par des terroristes. Henry était intervenu avec Celia Harrison, mais leur mission s'était terminée de manière tragique. Anciens amants, Henry et Celia se retrouvent donc le temps d'un repas pour reparler de l'affaire et trouver la taupe.

Un film oublié malgré Chris Pine et Thandiwe Newton

Le Couteau par la lame est donc construit autour de longues conversations et de flashbacks qui permettront de révéler l'identité de l'agent double. Une approche originale pour un résultat qui n'est malheureusement pas assez impactant. Cela, en dépit d'un casting de qualité, avec Chris Pine et Thandiwe Newton dans les deux rôles principaux, tandis que Laurence Fishburne et Jonathan Pryce apparaissent dans des rôles secondaires. Une distribution qui n'a pas non plus aidé à attirer du monde, la faute à une sortie très discrète en France sur Prime Video. Aux États-Unis, le long-métrage aurait touché 637 000 foyers américains lors de son premier week-end. Ce qui reste loin d'en faire un carton pour la plateforme de streaming.

Enfin, du côté des critiques, la presse avait été plutôt indulgente avec tout de même 64% d'avis positifs recensés sur Rotten Tomatoes. Le public a visiblement été moins convaincu avec seulement 45% d'avis positifs. Sur Allociné, la note moyenne des spectateurs est elle de 2,8/5.