Le dessinateur de comics Rob Liefeld, créateur de Deadpool, reproche à Marvel Studios de ne toujours pas avoir produit de film « Deadpool 3 ». Le studio n'a en effet toujours pas confirmé la mise en chantier d'un troisième opus.

En 1991 Rob Liefeld et Fabian Nicieza créent Deadpool. Un mercenaire pas comme les autres qui est voué à devenir culte. Initialement introduit comme un super-vilain, Wade Wilson va rapidement évoluer vers une catégorie plus ambiguë d'anti-héros décérébré.

Au cinéma, le personnage est introduit pour la première fois sous les traits de Ryan Reynolds dans X-Men : Origins Wolverine en 2009. Mais le héros est massacré. A tel point que l'acteur s'est battu pendant presque 10 ans pour ramener le personnage sur le grand écran. En 2016 le premier Deadpool voit le jour. Le long-métrage est un succès critique total et rapporte plus de 782 millions de dollars à travers le monde pour un budget de 58 millions. Face à ce succès inédit, la 20th Century Fox produit une suite deux ans plus tard. Deadpool 2 rapporte 785 millions de dollars au box-office.

Toujours pas de Deadpool 3 à l'horizon

Mais décidément, le sort s'acharne contre Ryan Reynolds. Après s'être battu comme un lion pour ramener le personnage sur le devant de la scène, la Fox a été rachetée par Disney ce qui complique la production d'un troisième opus. Deadpool est donc de retour dans les rangs de Marvel Studios, dont la ligne directrice est très éloignée de l'approche violente classée R du personnage.

Pour l'instant, il n'y a aucun signe de la production d'un Deadpool 3. Ryan Reynolds a visité Marvel Studios mais a toujours stipulé en interview qu'il ne savait pas ce que Kevin Feige réservait à Deadpool. Ce n'est pas si simple d'ajouter Deadpool au Marvel Cinematic Universe (MCU). Déjà à cause du ton très différent des deux œuvres, mais aussi parce que les mutants n'ont pas encore été présentés dans le MCU. Quoi qu'il en soit, Rob Liefeld est très agacé contre Marvel Studios. Dans une interview avec ComicBook.com, le dessinateur a blâmé le studio :

Je blâme Marvel que cela ne soit pas encore arrivé. Ils sont la raison pour laquelle cela ne se produit pas. Quelque que soit l'énigme, ou même si cela ne rentre pas dans votre plan directeur, il suffit de mandater. Mandatez-le.

C'est vrai que cette situation est un peu frustrante. Alors que Ryan Reynolds avait trouvé le moyen d'adapter Deadpool, et comment séduire le public, voilà que la saga est stoppée net dans son élan. L'équilibre entre accès grand public et fidélité au matériau de base avait été trouvé dans les deux films. Maintenant, il va falloir aborder le personnage différemment pour l'introduire dans le MCU. Et apparemment, il va falloir encore être patient. Mais, au final, nous n'avons qu'une seule véritable requête : gardez Ryan Reynolds dans le rôle !