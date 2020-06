Le créateur des costumes de Batman V Superman a confectionné les combinaisons des astronautes de SpaceX

L'homme qui est responsable de la confection des combinaisons des astronautes du programme SpaceX est l'un des créateurs des costumes du film « Batman v Superman : L'Aube de la Justice ».

Le week-end dernier, SpaceX a lancé l'une de ses fusées jusqu'à la station spatiale internationale, pour y emmener deux astronautes. Une première pour cette société spatiale privée. Réalisé en collaboration avec la NASA, ce lancement a été un succès historique et ouvrira sans doute la voie à d'autres voyages de ce type. L'entreprise d'Elon Musk a donc encore passé un nouveau cap. Ce lancement a ainsi envoyé dans l'espace deux astronautes aguerris : Doug Hurley et Bob Behnken. Ils étaient tous les deux affublés de superbes combinaisons spatiales à l'esthétique pratiquement cinématographique. Et ce n'est pas pour rien puisque c'est un des créateurs des costumes du film Batman V Superman qui les a confectionnées.

De DC à l'espace, il n'y a qu'un pas

Elon Musk est un grand cinéphile qui aime participer à des projets cinématographiques. L'homme d'affaires est déjà apparu dans Iron Man 2 le temps d'un court caméo dans son propre rôle face à Robert Downey Jr dans la peau de Tony Stark. Les deux inventeurs comparaient alors leurs dernières créations. Prochainement, Elon Musk va produire un film directement tourné dans l'espace. Un projet totalement fou qui sera dirigé par Doug Liman et porté par Tom Cruise.

Mais ses liens avec le septième art ne s'arrêtent pas là. En effet, les combinaisons SpaceX des astronautes envoyés dans l'espace ce week-end ont été confectionnées par un costumier issu du cinéma. Il s'avère que celles-ci ont en effet été créées par une légende de la conception de costumes : Jose Fernandez. Dernièrement, il a notamment travaillé sur Batman V Superman et sur Captain America : Civil War. Il a ainsi aidé Michael Wikinson a créer le costume de Ben Affleck. Ils ont imaginé un habit qui permettait à l'acteur de garder sa mobilité au niveau du cou, ce qui a largement aidé Zack Snyder lors du tournage. Jose Fernandez est le visionnaire derrière la boîte Ironhead Studio, qui a travaillé aux côtés de nombreux créateurs de costumes.

Jose Fernandez a récemment discuté avec Forbes pour raconter comment il en est venu à travailler avec Elon Musk :

Il n'arrêtait pas de dire : « Tout le monde a l'air mieux dans un smoking, quelle que soit sa taille et sa forme », et lorsque les gens enfilent cette combinaison spatiale, il veut ainsi qu'ils soient les plus beaux possibles, comme dans un smoking. Vous avez l'air héroïque dans ces combinaisons.

Elon Musk est assez exigeant sur l'aspect esthétique de ses créations et il ne laisse rien au hasard. D'où cette volonté de créer des combinaisons presque super-héroïques pour SpaceX aux attraits cinématographiques indéniables. C'est aujourd'hui chose faite grâce à l'aide de Jose Fernandez.