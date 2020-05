On en sait plus sur le film dans l'espace de Tom Cruise

Non content d'avoir déjà effectué des cascades folles dans la saga "Mission : Impossible", Tom Cruise veut entrer dans les livres d'histoire en faisait un film dans l'espace. La NASA confirme que le projet est en préparation, en donnant quelques nouveaux détails.

Rien n'est impossible pour Tom Cruise. La star n'a jamais peur de se mouiller quand il faut se mettre dans des situations improbables. Les assurances doivent suer quand ils savent que quelqu'un de son importance dans l'industrie se lance dans des cascades démentes. On le savait fou, courageux et quelque part mégalo. Il le confirme en voulant tourner le premier film de cinéma dans l'espace. Une contrée source de fantasmes qui demande une préparation spécifique et des moyens à la hauteur. Ce projet, sans titre, est décrit comme une histoire d'aventure dans l'espace. Pas la moindre information ne circule sur le scénario et le développement serait qu'à son tout début. Mais ce n'est pas ça le plus important pour le moment. Dans l'immédiat, il faut simplement assimiler que ce challenge fou va être relevé et que ça s'annonce assez sérieux étant donné les implications d'Elon Musk (avec sa société SpaceX) et de la NASA.

La NASA, justement, vient de communiquer sur ce sujet par l'intermédiaire de son administrateur, Jim Bridenstine :

La NASA est très excitée à l'idée de travailler avec Tom Cruise pour un film à bord de la Station spatiale internationale !

Tom Cruise dans l'espace, ça va se faire !

Après ça, tout le monde devra assumer de porter le film jusqu'au bout. Une officialisation de la NASA rend l'affaire plus sérieuse que jamais. La Station spatiale internationale sera donc le lieu de tournage mais rien n'indique encore qu'elle sera décrite comme telle dans le film. On attend vraiment de voir quelle approche sera privilégiée. Une trame réaliste ou quelque chose de plus fantasque, à la manière d'un Mission : Impossible ? Également, on se demande si Tom Cruise va tourner en dehors de la station et donc réellement dans l'espace.

On rappelle qu'aucun studio n'est encore attaché au projet mais on ne doute pas un instant que du monde va se bousculer pour essayer de décrocher un deal. Le potentiel commercial est juste énorme et les américains verront d'un bon oeil l'opportunité de mener un projet qui n'a aucun équivalent dans l'histoire du cinéma.