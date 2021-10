Le Dernier duel : un baiser entre Matt Damon et Ben Affleck a été coupé au montage

« Le Dernier duel » est l’un des événements cinématographiques de cette rentrée. Le film sonne surtout comme les retrouvailles à l’écran des deux meilleurs amis d’Hollywood : Matt Damon et Ben Affleck. Des retrouvailles qui auraient pu se solder par un baiser entre les deux hommes. Seulement, Ridley Scott en a décidé autrement.

Le Dernier duel : Ridley Scott de retour

À 83 ans, Ridley Scott ne semble pas prêt de vouloir en finir avec le cinéma. En témoigne la sortie du film Le Dernier duel, dont la critique se trouve ici. Une remarquable longévité, pour un réalisateur qui a plus de 50 ans de carrière derrière lui. En effet, ce passionné de dessin débute sa carrière dans les années 60, lorsqu’il est engagé par la BBC pour mettre en scène plusieurs épisodes de séries populaires britanniques. Le metteur en scène quitte pourtant la chaîne en 1968, et fonde sa propre maison de production Ridley Scott Associates. Scott est très ambitieux et souhaite pouvoir réaliser des productions plus importantes.

C’est ainsi qu’en 1977, il est révélé par son premier long-métrage intitulé Les Duellistes. Un film qui prend déjà place dans l’Histoire de la France, tout comme le sera 44 ans plus tard Le Dernier duel. Sa première œuvre est surtout son premier grand succès critique, remportant par la même occasion le prix de la première œuvre au Festival de Cannes. Par la suite, Ridley Scott enchaîne avec des films aujourd'hui salués par presque tous (Alien, Gladiator, Blade Runner, Thelma et Louise).

Malgré les époques qui sont passées, Ridley Scott a toujours été présent. Et bien que ces dernières années, il se soit un peu « égaré » (Robin des Bois, Prometheus, Cartel, Exodus, Alien Covenant), il est toujours de la partie en tant que réalisateur et/ou producteur. Le Dernier duel est là pour le prouver. Pour rappel, le film revient sur l’un des combats judiciaires les plus célèbres de l’Histoire hexagonale. Pour l’occasion, Ridley Scott s’entoure d’un casting riche avec Matt Damon, Adam Driver, Jodie Corner et Ben Affleck.

Premiers baisers

De retour à l’écriture et derrière la caméra, Matt Damon et Ben Affleck se sont montrés très investis dans Le Dernier duel. Les spectateurs auraient même pu voir les deux amis échanger leur premier baiser à l’écran. En effet, une séquence prévoyait que le comte Pierre d'Alençon (Ben Affleck) et Jean de Carrouges (Matt Damon) s’embrassent pleine bouche au cours d’une cérémonie. Cependant, Ridley Scott en a finalement décidé autrement et a coupé la scène du montage. Au cours d’une interview avec Entertainment Weekly, les deux acteurs sont revenus sur cette affaire. Et selon Affleck, le cinéaste avait une bonne raison de le faire :

Dans la version initiale de cette scène, la manière dont la cérémonie se déroulait faisait que nous devions nous embrasser sur la bouche. C’était dans le scénario ! (…) Ridley pensait que cela aurait pu distraire le public. Et son instinct fut plutôt bon.

Le Dernier duel ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Matt Damon a toutefois ajouté que la modification de cette scène a toutefois permis aux acteurs d’improviser par la suite :

Oui, les deux personnages se détestent vraiment et c'était très amusant. La scène où je m'agenouille devant lui, Ben a improvisé ce truc où j'ai commencé à dire ma réplique et il m'a juste interrompu en me disant « Plus près ». Et j’ai dû en quelque sorte me lever et m'agenouiller à nouveau devant lui. C'était une improvisation, car ce n'était pas dans le script.

Baiser ou pas, Le Dernier duel est en tout cas dans les salles françaises depuis le 13 octobre 2021.