Le Dernier voyage : un teaser intrigant pour le film de SF français avec Jean Reno

Le film de science-fiction français « Le Dernier voyage » vient de dévoiler un court teaser étonnant. Réalisé par Romain Quirot, et notamment porté par Jean Reno, le film n'a pas encore de date de sortie, mais promet d'être atypique.

Le Dernier voyage : un film de science-fiction français inédit

On ne sait pour le moment pas grand chose de ce mystérieux projet, mais le premier teaser de Le Dernier voyage est extrêmement intrigant. Sans date de sortie arrêtée, il s'agit du premier long-métrage de Romain Quirot, qui a fait ses armes dans le monde de la publicité et des clips musicaux. Avant de se lancer dans la mise en scène de ce premier film, le jeune cinéaste a également réalisé un documentaire sur le rap alternatif français intitulé Un jour peut-être, une autre histoire du rap français. Il a aussi mis en scène un court-métrage nommé Le Dernier voyage de l'énigmatique Paul W.R., qui pose les premières fondations de Le Dernier voyage.

Le Dernier voyage ©Tandem

Le film raconte comment une mystérieuse lune rouge exploitée pour son énergie change brusquement de trajectoire pour se diriger vers la Terre. Paul W.R, le seul astronaute capable d'arrêter sa course folle refuse d'accomplir cette mission, avant de disparaître. Traqué sans relâche, Paul croise la route d'Elma, une adolescente au caractère explosif qui va l'accompagner dans sa cavale.

Une bande-annonce intrigante

Les films de genre français sont assez rares, de même que les productions de science-fiction. Romain Quirot veut ainsi briser les codes et proposer autre chose dans le paysage cinématographique français. Et c'est tout à son honneur. Le Dernier voyage semble être une dystopie léchée, qui emprunte des inspirations à des œuvres emblématiques comme Blade Runner, Mad Max ou encore les films de Neill Blomkamp. Romain Quirot peut compter sur les présence de Jean Reno et Philippe Katerine pour donner un peu d'aura à sa création. Le reste du casting se complète notamment de Hugo Becker, Lya Oussadit-Lessert et Paul Hamy. Pour le moment, aucune date de sortie n'a été communiqué. Il faudra se contenter de ce superbe teaser, en attendant plus d'informations, éventuellement à la réouverture des salles de cinéma.