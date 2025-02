Le Fantôme de l'Opéra : 20 millions de budget pour la nouvelle adaptation avec Romain Duris

Après "Les Trois Mousquetaires" ou encore "Le Comte de Monte-Cristo", un nouveau roman culte de la littérature française va avoir son adaptation cinématographique ambitieuse : "Le Fantôme de l’Opéra".

Le Fantôme de l’Opéra va avoir une adaptation contemporaine

Depuis quelques années, les producteurs de cinéma français se sont attaqués à des projets d’adaptation particulièrement ambitieux. Il y a d’abord eu Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan et sa suite Milady. Puis Le Comte de Monte-Cristo. Comme expliqué en décembre dernier, une alléchante adaptation de la saga Les Rois Maudits se prépare également. Et Deadline nous apprend désormais qu’une adaptation prometteuse du livre Le Fantôme de l’Opéra est en développement.

Le Fantôme de l’Opéra sera la première adaptation cinématographique en langue française du livre de Gaston Leroux. Toutefois, le long-métrage transposera l’histoire au présent. Il nous fera suivre la jeune Anastasia, une danseuse de ballet tout juste arrivée à Paris qui rencontre un jour le mythique fantôme de l’opéra et entame avec lui une histoire d’amour impossible.

Deva Cassel, Julien De Saint Jean et Romain Duris au casting

Anastasia sera incarnée par Deva Cassel dans le film Le Fantôme de l’Opéra. Le fantôme lui-même sera joué par Julien De Saint Jean, vu récemment dans Le Comte de Monte-Cristo dans le rôle d’Andréa. De son côté, Romain Duris prêtera ses traits à James Figueras, un ambitieux directeur artistique d’opéra. De véritables membres de l’Opéra Garnier joueront aussi dans le film. Dont Dorothée Gilbert, qui interprétera la prima donna Victoire Bellanger.

Derrière la caméra, Alexandre Castagnetti réalisera Le Fantôme de l’Opéra. Il adaptera un scénario co-écrit par lui-même et Camille Fontaine. Le directeur de la photographie sera Nicolas Bolduc, qui a travaillé sur les deux films Les Trois Mousquetaires ainsi que Le Comte de Monte-Cristo.

Un film qui « mélangera les thèmes et les genres »

Le Fantôme de l’Opéra sera produit par la société SND. Selon son directeur des ventes internationales et de sa distribution, Ramy Nahas, le long-métrage « mélangera les thèmes et les genres pour créer un film romantique ambitieux », et contiendra notamment « des éléments de fantastique, de film d’époque et de thriller ».

Ramy Nahas précise que le ton du film et son mélange des genres sera inspiré de la saga Twilight. Le Fantôme de l’Opéra sera donc plutôt destiné à un public de jeunes adultes. Ce projet ambitieux aura un budget de 20 millions de dollars selon Deadline. Soit environ 19 millions et 300 000 euros.

Le tournage débutera l’été prochain à l’Opéra Garnier. Si le film n’a pas encore de date de sortie, il devrait donc être prêt pour la deuxième partie de l’année 2026.