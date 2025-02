Le Fantôme de l’Opéra : déjà une date pour l’ambitieuse adaptation du roman culte

On sait depuis seulement quelques jours que "Le Fantôme de l’Opéra" va avoir sa première adaptation cinématographique en langue française. Et SND n’a pas attendu longtemps avant de partager la date de sortie du film.

Le Fantôme de l’Opéra porté à son tour à l’écran

Dans la lignée de Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan et Milady puis Le Comte de Monte-Cristo, une nouvelle adaptation d’un roman historique majeur de la littérature française va voir le jour. Comme révélé il y a plusieurs jours, Le Fantôme de l’Opéra va à son tour être adapté en long-métrage.

Nous savions déjà depuis l'annonce du film que l’adaptation du roman de Gaston Leroux serait portée par Deva Cassel et Julien De Saint Jean. Et que Romain Duris y tiendrait également un rôle majeur. Alexandre Castagnetti avait aussi déjà été annoncé dans le rôle de réalisateur. Ainsi que celui de co-scénariste aux côtés de Camille Fontaine. Peu de temps après, nous apprenons désormais une nouvelle information majeure sur le long-métrage.

Une date de sortie déjà communiquée

Comme le rapporte Allociné, SND, le distributeur de cette nouvelle adaptation du livre paru au début du XXᵉ siècle, a déjà choisi la date de sortie du long-métrage. Le Fantôme de l’Opéra débarquera dans les cinémas français le 23 septembre 2026.

Il y a plusieurs jours, nous vous avions expliqué que l’on pouvait s’attendre à une sortie du film durant la deuxième partie de 2026. Car les prises de vues débuteront cette année. Elles commenceront plus précisément l’été prochain, à l’Opéra Garnier.

Une histoire transposée au présent

Pour rappel, Le Fantôme de l’Opéra n’a pas encore été adapté au cinéma en langue française. Plutôt que de nous plonger au début du XXᵉ siècle, le film d’Alexandre Castagnetti proposera une adaptation transposée au présent de l’histoire écrite par Gaston Leroux. L’intrigue du long-métrage se concentrera sur une danseuse de ballet récemment arrivée à Paris. Peu de temps après, celle-ci entamera une histoire d’amour impossible avec le mythique fantôme de l’opéra.

Le Fantôme de l’Opéra nous proposera un intéressant mélange des genres et des thèmes. Ramy Nahas, le directeur des ventes internationales et de la distribution de SND, le décrit comme « un film romantique ambitieux ». Le long-métrage comportera « des éléments de fantastique, de film d’époque et de thriller ». Ramy Nahas cite la saga Twilight comme l’une de ses inspirations majeures. Le film visera donc plutôt un public de jeunes adultes.