Le 16e Festival du film francophone d'Angoulême dévoile son palmarès

Au terme d'une semaine où une belle variété des genres du cinéma français s'est fait une place au grand soleil, le Festival du film francophone d'Angoulême 2023 a chois de distinguer "Le Temps d'aimer" de Katell Quillévéré.

Clap de fin pour le FFA 2023

La compétition de la 16e édition du festival charentais ne restera peut-être pas parmi les plus relevées de son histoire, mais de belles émotions étaient au rendez-vous dans les onze films présentés cette année. Onze films, dont sept réalisés par des femmes, et des oeuvres de nature différente.

Il y avait ainsi comme un petit air de suite pour Iris et les hommes, nouveau film de Caroline Vignal avec Laure Calamy, deux ans après la belle réception au même festival d'Antoinette dans les Cévennes. Aussi, des "premiers" films : le premier long-métrage de Victoria Musiedlak Première affaire, le premier long-métrage de fiction de Delphine Deloget, Rien à perdre, documentariste émérite. Sans oublier celui de la québecoise Lawrence Côté-Collins : Bungalow, et Augure du réalisateur belge et musicien Baloji.

Augure ©Tosala Films

Et puis il y a les têtes d'affiche, notamment celles poursuivant leurs présentations faites dans les sections parallèles du Festival de Cannes 2023. C'est le cas pour Le Temps d'aimer, le nouveau film de Katell Quillévéré avec Vincent Lacoste et Anaïs Demoustier ; Rosalie de Stéphanie Di Giusto, avec Nadia Tereszkiewicz et Benoît Magimel.

Des castings brillants, tout comme celui rassemblé autour de Yolande Moreau pour sa troisième fiction La Fiancée du poète, avec notamment Grégory Gadebois et Sergi Lopez. C'est sur cette catégorie-là que le jury a jeté son dévolu, partageant entre ces films ses Valois.

Le jury était composé de Laetitia Casta, présidente, de Raphaël Quenard, Rachel Khan, Souad Massi, Kaouther Ben Hania, Monia Chokri, Anne Holmes et Jean-Louis Livi.

Palmarès

Valois du scénario

Le Valois du scénario revient à Yolande Moreau et Frédérique Moreau pour La Fiancée du poète, un geste léger, poétique et très réussi sur une famille de circonstance et de "faussaires".

La Fiancée du poète ©Le Pacte

Valois de la mise en scène

Le jury du FFA a choisi de distinguer la mise en scène de Baloji pour son drame Augure, récit d'un retour au pays d'un homme considéré comme un sorcier, dont le destin va se mêler à celui d'autres personnes frappées de la même "malédiction.

Valois de l'actrice

Dans le rôle de la première femme à barbe célèbre, Nadia Tereszkiewicz livre une très belle performance dans Rosalie, livrant avec une douce et touchante détermination le portrait d'une femme libre. Elle y compose un très beau duo avec Benoît Magimel, et obtient le Valois de l'actrice.

Valois de Diamant et Valois de l'acteur

Le très beau film de Katell Quillévéré obtient le Valois de Diamant, qui distingue le meilleur film de la compétition. Un drame historique parfaitement maîtrisé qui aborde un grand sujet intime et politique de l'après-Seconde Guerre mondiale français.

Le Temps d'aimer ©Gaumont

L'occasion pour Vincent Lacoste de remporter le Valois de l'acteur, pour sa performance dans le rôle de François, un étudiant riche et cultivé, face à une jeune mère seule et serveuse, incarnée par Anaïs Demoustier.