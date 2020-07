Le Festival de Deauville 2020 dévoile ses films en compétition - CinéSéries

Après avoir annoncé en juin que Vanessa Paradis serait cette année la présidente du Jury de Deauville, le festival dévoile enfin une partie de sa programmation avec la liste des films en compétition. Pour cette année, les festivaliers pourront découvrir 14 films en compétition, parmi lesquels 7 sont des premiers films et 8 sont des films de réalisatrices. Les voici :

Notons dans ce lot la présence de Kelly Reichardt, réalisatrice habituée du festival de Deauville puisqu'elle avait remporté en 2013 le Grand Prix avec Night Moves, et que son précédent long-métrage, Certaines femmes, avait été présenté en 2016. Egalement seront à surveiller Kajillionaire avec Evan Rachel Wood, Lorelei avec Jenna Malone, Sound of Metal avec Riz Ahmed et Olivia Cooke, Love is Love is Love d'Elanor Coppola, épouse de Francis Ford Coppola, ou encore Uncle Frank avec Sophia Lillis et Paul Bettany.

Depuis 1975 le Festival du cinéma américain de Deauville met en avant aussi bien le cinéma hollywoodien que le cinéma indépendant. Mais cette année le déroulé du festival s'annonce particulier. En effet, en raison de la pandémie de Covid-19, la plupart des festivals ont été annulés. Ce fut le cas du festival de Cannes, tandis que le festival d'animation d'Annecy s'est fait en ligne. Se déroulant du 4 au 13 septembre 2020, le 46e Festival du cinéma américain de Deauville a pu être maintenu et a même bénéficié du soutien des deux festivals cités précédemment. Un partenariat a été établi permettant à des films labellisés par Cannes, et à d'autres diffusés durant le festival d'Annecy, d'être présentés à Deauville. De son côté, le directeur du festival Bruno Barde a précisé dans un communiqué de presse le caractère unique de cette édition :

Cette édition est unique par les conditions de sa réalisation. Pour faire la sélection du festival, j'ai dû visionner plus de 200 films, moins que les autres années pour cause de crise sanitaire, mais ce qui m'a le plus surpris, c'est le regard que j'avais sur les 15 films vus par semaine, chaque semaine de confinement. J'avoue que parfois, regarder des films sur des écrans réduits à l'instar des pensées, donne à cette sélection une couleur particulière.