Le Festival du film policier en ligne se dévoile

Quittant Beaune et en attendant de trouver une nouvelle ville pour l'accueillir en 2022, le Festival du film policier se déroulera cette année en ligne, du 26 au 30 mai 2021. Les organisateurs ont dévoilé la programmation de films.

Le Festival du film policier revient... En ligne

Le festival du film policier a déjà dû déménager. Quittant Cognac après 25 ans pour s'installer à Beaune durant 12 ans. En 2022, une nouvelle ville accueillera le festival. Mais pour 2021, étant donné les conditions sanitaires actuelles, c'est en ligne que se tiendra la 38e édition.

Ainsi, après le fantastique avec le Festival de Gérardmer, c'est au tour du film policier d'opter pour le modèle en ligne. Dès les débuts de la pandémie le festival du film d'animation d'Annecy avait d'ailleurs adopté ce format. Au programme du Festival du film policier, il y aura 21 films, dont 9 en compétition, 6 en section Sang Neuf et 6 hors compétition. Des films qu'on nous annonce (via communiqué de presse) inédits et internationaux.

Au programme de la 38e édition

Parmi cette sélection on notera la présence en compétition du film français Boîte noire de Yann Gozlan. Après Burn Out, le réalisateur revient et retrouve Pierre Niney qu'il avait déjà dirigé dans Un homme idéal. Le comédien y est accompagné notamment de Lou de Laâge et André Dussollier. Dedans, il sera question d'un crash d'avion. Pierre Niney, en tant que technicien au BEA, devra découvrir, par l'analyse des boîtes noires, les raisons de l'incident.

Deliver Us From Evil ©CJ Entertainment

Toujours en compétition, il y aura le film coréen Deliver Us From Evil, tandis que le très bon Sons of Philadelphia, présenté à Deauville, sera lui Hors compétition, tout comme Sky High avec Miguel Herrán.

Découvrez ci-dessous la liste des films :

Compétition

BERLIN ALEXANDERPLATZ de Burhan Qurbani (Allemagne & Pays-Bas)

BOITE NOIRE de Yann Gozlan (France)

DELIVER US FROM EVIL de Hong Won-chan (Corée du Sud)

LA LOI DE TEHERAN de Saeed Roustaee (Iran)

STORIA DI VACANZE de Damiano & Fabio D’Innocenzo (Italie & Suisse)

THE MAYOR OF RIONE SANITA de Mario Martone (Italie)

THE SLAUGHTERHOUSE d’Abbas Amini (Iran)

UNIDENTIFIED de Bogdan George Apetri (Roumanie)

WATCH LIST de Ben Rekhi (USA & Philippines)

Sang Neuf

ASSANDIRA de Salvatore Mereu (Italie)

LA TROISIEME GUERRE de Giovanni Aloi (France)

ROUNDS de Stephan Komandarev (Bulgarie, Serbie & France)

SHORTA d'Anders Ølholm & Frederik Louis Hviid (Danemark)

ULBOLSYN d’Adilkhan Yerzhanov (Kazakhstan)

VAURIEN de Peter Dourountzis (France)

Hors Compétition

EVERY BREATH YOU TAKE de Vaughn Stein (USA)

L’ENNEMI de Stephan Streker (Belgique, France & Luxembourg)

SILK ROAD de Tiller Russell (USA)

SKY HIGH de Daniel Calparsoro (Espagne)

SONS OF PHILADELPHIA de Jérémie Guez (France, Belgique, Pays-Bas & USA)

WANDER d'April Mullen

Le 38e Festival du film policier aura lieu en ligne du 26 au 30 mai 2021 et sera accessible via le Pass Festival à 40€ ou en billet à la séance à 5€. Rendez-vous ici pour acheter vos place.