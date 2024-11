Le film de Noël de Dwayne Johnson se fait atomiser avant sa sortie

"Red One" sortira dans peu de temps en Amérique du Nord. Avant cela, des journalistes ont pu découvrir le long-métrage. Or, ils n’ont pas du tout été convaincus par ce qu’ils ont vu.

Red One, la comédie d’action de Noël portée par Dwayne Johnson et Chris Evans

Parmi les films de Noël prévus pour cette année se trouve la comédie d’action Red One. Le film sera centré sur un chasseur de primes qui est un jour recruté par le chef de la sécurité du Père Noël après que ce dernier a été enlevé. Ensemble, les deux hommes devront le retrouver afin de sauver les fêtes de fin d’année.

Red One est le premier film dont Dwayne Johnson et Chris Evans partagent l’affiche. Le premier interprète le chef de la sécurité du Père Noël. Et le second, le chasseur de primes engagé pour retrouver sa trace. Si le long-métrage n’est pas encore sorti, des journalistes ont récemment pu le voir. Et il est clair qu’ils n’ont pas été conquis.

De premières critiques très peu flatteuses pour le film

À l’heure où ces lignes sont écrites, Rotten Tomatoes a rassemblé l’avis de 21 journalistes différents sur Red One. Or, le score cumulé de ces journalistes confère au long-métrage la moyenne de 33%. Un très faible score, qui laisse penser que le film pourrait être un flop à sa sortie.

Parmi les avis récoltés, Alison Willmore voit le long-métrage comme « une comédie d’action techniquement passable qui a été assemblée à partir de morceaux récupérés à d’autres films. » Pour David Rooney, le film « manque de cœur et d’un humour contagieux. » De son côté, Peter Bradshaw considère que Red One est « destiné à être oublié » en très peu de temps.

Un gros flop à sa sortie ?

Red One pourrait donc s’avérer être un désastre de sa conception à sa réception. Pour rappel, le film de Jake Kasdan aurait eu une production très compliquée, surtout à cause des retards conséquents de Dwayne Johnson sur le plateau. Et avec de telles critiques de la part des journalistes, le film qui aurait coûté 250 millions de dollars pourrait également être mal reçuà sa sortie.

On saura bientôt si les spectateurs nord-américains ont une meilleure opinion de Red One que les journalistes qui l’ont déjà découvert. Le film sortira en salles le 15 novembre prochain aux États-Unis et au Canada. En France, il n’a pas encore de date de sortie. Étant donné qu’il a été produit par Amazon MGM Studios, il devrait toutefois être visible sur Prime Video dans les mois à venir.