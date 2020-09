Le film Shang Chi va-t-il introduire le dragon géant Fin Fang Foom dans le MCU ?

Il est grandement possible que le futur film Marvel "Shang Chi et la Légende des Dix Anneaux" introduise le puissant dragon géant extraterrestre Fin Fang Foom dans le Marvel Cinematic Universe (MCU).

Shang Chi : le film de Destin Cretton se précise

Réalisé par Destin Daniel Cretton, Shang Chi et la légende des dix anneaux est attendu le 7 juillet 2021 dans les salles. Il s'agit du futur film Marvel qui introduira le Maître du Kung-Fu dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Interprété par Simu Liu, Shang Chi se confrontera au célèbre Mandarin, qui sera campé par Tony Leung Chiu Wai. Un personnage iconique des comics, célèbre ennemi de Iron Man, déjà introduit dans le MCU à l'occasion d'Iron Man 3. Mais cette fois ce sera bien différent puisqu'il ne s'agira pas de l'imitation de Ben Kingsley, mais bien du véritable Mandarin…

Pour rappel Shang-Chi, aussi appelé Le Maître du Kung-Fu, est inventé en 1973 par Steve Englehart, Al Milgrom et Jim Starlin. Évidemment le personnage est un hommage à Bruce Lee, aux productions asiatiques et au kung-fu qui cartonnent à cette époque. Shang-Chi est originaire de Hunan, une province chinoise. Fils de Fu Manchu, criminel influent, il utilise son art martial pour s’opposer à lui, avant de travailler pour le MI-6. Puis, bien évidemment, le personnage finit par rejoindre New York pour rencontrer les autres personnages Marvel. Quant aux dits anneaux, ce sont des artefacts puissants détenus par Le Mandarin qui lui confèrent des pouvoirs sans limite.

L'introduction de Fin Fang Foom ?

Fin Fang Foom est un super-vilain créé en 1961 par Stan Lee et Jack Kirby. C'est une créature extraterrestre originaire de la planète Maklu IV, qui prend les traits d'un dragon pour investir la Terre. Il faisait partie d'un équipage chargé de conquérir d'autres mondes habitables. Et il se pourrait que Fin Fang Foom soit de la partie dans Shang Chi.

C'est en tout cas ce que tend à dire un récent rapport de Murphy's Multiverse. Selon eux, un décor géant est en cours de construction sur le plateau du tournage à Sydney. Un ensemble qui se compose de plusieurs petites cabanes entourant une grande maison centrale. La structure est coiffée d'un écran vert environnant. Un ancien connu sous le nom de Huang Bo dirige ce village. Michelle Yeoh, confirmée au casting, devrait vraisemblablement incarner l'un des guerriers sous la tutelle de Huang Bo. Ces derniers sont chargés de protéger tout ce qui est caché sous la grande hutte centrale. Ils portent des lances et des boucliers comportant ce qui semble être des écailles de dragon.

Qui est Fin Fang Foom ?

Tous ces facteurs suggèrent que Fin Fang Foom devrait être au moins mentionné dans Shang Chi. Ce village est certainement La Vallée du Dragon Endormi, assez célèbre dans l'univers de Marvel Comics. Cette vallée est connue pour être le lieu de repos de Fin Fang Foom, arrivé jadis sur la Terre pour conquérir la planète. Fin Fang Foom est membre d'une race extraterrestre métamorphe. Alors que ses compagnons ont choisi l'apparence d'êtres humains pour se fondre dans la masse, Fin Fang Foom était chargé de s'incarner en dragon pour imposer une force de frappe importante.

Il fut placé dans une tombe, dans un état catatonique, attendant le jour où il se réveillerait pour lancer l'assaut décisif contre l'humanité. Mais la tombe de Fin Fang Foom est découverte par les habitants de la vallée qui utilisent une force mystérieuse appelée énergie Chi pour garder le dragon dans un état d'animation suspendue. Un devoir qui se transmet de génération en génération.

Ainsi, le plan du Mandarin est peut-être de réveiller Fin Fang Foom pour se défaire de Shang Chi et de ses alliés. Le puissant antagoniste aurait tout intérêt à utiliser le dragon extraterrestre comme animal de compagnie. Ensuite, l'incorporation de l'énergie Chi est un élément indispensable pour respecter le matériau de base. Une énergie omniprésente dans l'univers Marvel, qui est également contrôlée par Iron Fist, qu'on espère revoir prochainement dans le MCU. Alors, est-ce que Fin Fang Foom sera réellement dans le film ? Ou sa menace sera-t-elle uniquement en toile de fond ? Réponse le 7 juillet 2021.