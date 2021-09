Le film Super Mario dévoile son casting et une date de sortie

Ça avance pour le film d'animation "Super Mario". Le casting vocal vient d'être annoncé ainsi qu'une date de sortie dans les salles de cinéma. Le long-métrage sera à découvrir fin 2022.

Du jeu au film

C'est en 1985 que sort le premier jeu mettant en scène Mario : Super Mario Bros. On y découvrait un petit bonhomme moustachu à salopette bleu et à chapeau rouge qui devait sauver la Princesse Peach du terrible Brower. Depuis, la saga est une des plus populaires du monde du jeu vidéo. D'innombrables jeux dérivés sont nés et le personnage est devenu une figure ancrée dans l'inconscient collectif. Logiquement le cinéma s'est intéressé au personnage et dès 1993 était réalisé le film Super Mario Bros. avec Bob Hoskins en Mario et John Leguizamo pour jouer son frère Luigi. Évidemment, ce film est loin d'être un chef-d'œuvre. Et on attendait depuis longtemps qu'une adaptation digne de ce nom sorte sur les écrans.

Super Mario ©Nintendo

Des voix connues pour Super Mario

Cela pourrait être bientôt le cas avec le prochain film d'animation Super Mario. Produit par Nintendo et Illumination Entertainment, le projet est annoncé depuis plusieurs années maintenant. Et les choses se sont accélérées puisque la production a enfin révélé le casting vocal.

Le héros aura donc la voix de Chris Pratt tandis que son frère Luigi sera incarné par Charlie Day et la princesse Peach par la révélation de la série Le Jeu de la dame, Anya Taylor-Joy.

Du côté des méchants, l'inégalable Jack Black sera Browser et Seth Rogen sera Donkey Kong. De plus, Keegan-Michael Key, habitué des films d'animation, sera Todd, tandis que Kevin Michael Richardson prêtera sa voix à Kamek, que Fred Armisen interprétera Cranky Kong et que Sebastian Maniscalco sera Spike. Enfin, Charles Martinet, voix officielle de Mario, sera présent dans un rôle encore inconnu. Les comédiens choisis pour la version française sont également inconnus

Le film sera à découvrir en fin d'année 2022. D'après le compte Nintendo America, il arrivera dans les salles d'Amérique du Nord le 21 décembre. En France, il n'y a pas encore de date. Mais on peut s'attendre à une sortie proche de cette date.