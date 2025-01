Le film sur Michael Jackson en péril à cause d’un incroyable rebondissement ?

Le biopic sur Michael Jackson a terminé son tournage, et sa post-production a récemment débuté. Mais nous apprenons aujourd’hui que le long-métrage a violé un accord légal, et va donc devoir repartir en tournage s’il veut bel et bien sortir dans les salles.

Antoine Fuqua derrière un film sur Michael Jackson

Ces dernières années, Hollywood a produit de nombreux biopics sur des stars de la musique. On peut citer comme exemples Bohemian Rhapsody, Bob Marley : One Love ou Back to Black. Et en janvier 2023, nous avons appris qu’un film sur Michael Jackson était cette fois en préparation.

Antoine Fuqua a été choisi pour réaliser ce biopic sobrement intitulé Michael. Le neveu de l’ancien chanteur, Jaafar Jackson, a de son côté décroché le rôle principal. Le tournage du film a démarré début 2024. Il est désormais terminé. Mais alors que le processus de post-production a récemment commencé, un rebondissement fou vient peut-être de mettre en péril le projet.

Des révélations folles faites sur le long-métrage

En 1993, Michael Jackson a fait face à un procès retentissant. Jordan Chandler, 13 ans à l’époque, l’a accusé d’agressions sexuelles. Les charges ont été abandonnées suite à un accord légal trouvé avec la famille Chandler. Selon le média Puck, cet accord prévoit que les membres de la famille Chandler ne peuvent pas être représentées dans une version dramatisée à l’écran. Ni même être mentionnés.

Et cet accord pose aujourd’hui un gros problème au film d’Antoine Fuqua. Car Puck affirme qu'une grosse partie du long-métrage parle du procès contre l’ancien chanteur. Il présente ainsi une version dramatisée de membres de la famille Chandler et nomme certains de ses membres. Le film viole donc l’accord passé après le procès de 1993.

Le film va devoir repartir en tournage

Toujours d'après Puck, l’équipe de Michael n’était pas au courant de l’accord passé avec la famille Chandler avant que l’écriture du scénario ne débute ! Désormais, de nombreuses scènes du film sont donc inutilisables. Afin qu’il puisse bel et bien sortir, le long-métrage va devoir repartir en tournage pour remplacer les scènes en question. Mais Puck rapporte que Lionsgate va d’abord devoir donner son feu vert pour la production de ces nouvelles scènes. Plusieurs médias américains s’inquiètent donc de l’avenir du long-métrage.

People est toutefois bien plus optimiste. Selon une source du magazine, Michael va bel et bien voir le jour. Les reshoots nécessaires auront lieu dès le mois de mars prochain. On attend encore la confirmation officielle de cette information. Et si le film sort bel et bien, on ne sait pas s’il sera prêt pour la date prévue. Après avoir été annoncé pour le 16 avril 2025, il a été repoussé jusqu’au 1er octobre prochain il y a quelques mois.