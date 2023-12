Le Flic de Beverly Hills 4 : Axel Foley fait son grand retour dans le premier teaser

Netflix a dévoilé un premier teaser du très attendu "Le Flic de Beverly Hills 4", qui permet à Eddie Murphy de reprendre l'un de ses rôles cultes. Le film sera disponible l'été prochain sur la plateforme de streaming.

Le rôle culte d'Eddie Murphy revient sur Netflix

Eddie Murphy n'a pas tardé avant d'obtenir l'un de ses rôles cultes. Dès 1984, l'acteur devient Axel Foley, le drôle de policier du film Le Flic de Beverly Hills. Pourtant, à l'origine, un autre acteur était pressenti pour le rôle. Mais c'est finalement bien Eddie Murphy qui est devenu ce flic de Detroit qui, après la mort de son ami d'enfance, va contre les ordres de son supérieur et se rend à Beverly Hills pour mener son enquête. C'est alors la rencontre entre deux mondes qui amuse, et l'audace de Foley qui ne recule devant rien.

Le Flic de Beverly Hills ©Paramount Pictures

Carton inattendu au box-office (plus de 316 millions de dollars de recettes dans le monde), Le Flic de Beverly Hills a donné lieu à deux suites. Une première (1987), plus sombre signée Tony Scott, et une deuxième (1994) plus délirante qui emmène dans un parc d'attraction nommé WonderWorld. Et trente ans après celui-ci, un quatrième opus va voir le jour. Voici le synopsis :

Axel Foley (Eddie Murphy) est de retour à Beverly Hills. Lorsque la vie de sa fille (Taylour Paige) est menacée, il fait équipe avec elle, avec une nouvelle recrue (Joseph Gordon-Levitt) et avec ses anciens camarades Billy Rosewood (Judge Reinhold) et John Taggart (John Ashton) pour faire monter l'adrénaline et révéler un complot.

Le Flic de Beverly Hills 4 se dévoile

Attendu depuis un moment (on en parlait déjà en 2019 comme du prochain projet d'Eddie Murphy) Le Flic de Beverly Hills 4 se dévoile enfin avec une première bande-annonce. Axel Foley n'a évidemment pas pris sa retraite et est toujours détective pour la police de Detroit. Ses anciens compagnons de route sont également de la partie sur ces images : Judge Reinhold (Billy Rosewood), John Ashton (John Taggart) et Paul Reiser (Jeffrey). Mais également les nouveaux visages comme Joseph Gordon-Levitt, Taylour Paige et Kevin Bacon.

Le Flic de Beverly Hills 4 ©Netflix

Comme on peut le voir, le flic téméraire n'a en tout cas pas changé ses habitudes et va une fois de plus mettre un sacré boxon dans la ville, tout en offrant aux spectateurs une bonne tranche de rire (c'est du moins ce qu'on espère).

À la tête du film Le Flic de Beverly Hills 4, on retrouve cette fois le réalisateur Mark Molloy, dont c'est le premier long-métrage. Le cinéaste a visiblement tenté de rester fidèle à l'univers de la franchise, tout en se montrant moderne avec une bonne quantité d'action. Il a pu bénéficier pour cela de l'aide de Jerry Bruckheimer, toujours présent comme producteur. On attendra de voir le résultat final pour juger ce quatrième opus. Il sera disponible l'été prochain sur Netflix.