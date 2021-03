Le Flic de Beverly Hills 4 : Eddie Murphy attend le bon scénario pour revenir

Le comédien Eddie Murphy donne des nouvelles du projet « Le Flic de Beverly Hills 4 ». Le long-métrage est toujours en préparation pour Netflix, mais à l'heure actuelle l'acteur n'a pas encore signé son retour. Il attend encore le bon scénario.

Le Flic de Beverly Hills : une saga culte

En 1984, le cinéaste Martin Brest met en scène Le Flic de Beverly Hills. Le long-métrage devient rapidement un classique du cinéma d'Eddie Murphy. L'histoire raconte les aventures d'Alex Foley, un policier efficace, qui sort des codes et a ses propres principes. Le film rapporte plus de 316 millions de dollars au box-office, ce qui permet à la Paramount de produire deux suites. En 1987, c'est Tony Scott qui succède à Martin Brest et met en scène Le Flic de Beverly Hills 2. Là encore c'est une réussite avec plus de 299 millions de dollars de recettes. Enfin, en 1993, c'est John Landis que reprend la réalisation pour un troisième tour de piste, cette fois récompensé par 119 millions de dollars de recettes.

Alex Foley (Eddie Murphy) - Le Flic de Beverly Hills ©Paramount Pictures

À l'heure actuelle, Adil El Arbi et Bilall Fallah, les deux réalisateurs de Bad Boys for Life travaillent sur Le Flic de Beverly Hills 4. Le film est produit par Netflix, et le duo en est toujours au stade de l'écriture. Quant à Eddie Murphy, il n'a pas encore confirmé son retour.

Eddie Murphy se fait désirer

Après une retraite anticipée en 2011 à cause du film Le Casse de Central Park, Eddie Murphy est de retour sur le devant de la scène avec Dolemite is my name et Un Prince à New York 2. Après son come-back dans la peau du Prince Akeem, le comédien va peut-être reprendre un autre de ses rôles emblématiques : celui d'Alex Folley. Mais à l'heure actuelle, Eddie Murphy n'a pas encore signé son retour chez Netflix. En effet, le comédien attend de recevoir un scénario solide avant de se lancer dans la production de cette suite. C'est en tout cas ce qu'il a récemment dit au micro de Desus & Mero :

Ils essaient de faire un autre flic de Beverly Hills depuis 15 ans maintenant. En ce moment, Netflix l'a, et ils essaient de développer un script. C'est ce que nous sommes censés faire ensuite. Mais, je ne suis sûr de rien tant que le script n'est pas correct.

Quant à Adil El Arbi et Bilall Fallah, ils n'ont jamais caché leur excitation d'avoir rejoint un tel projet. En tant que grands fans d'Eddie Murphy, ils sont honorés d'avoir possiblement l'occasion de travailler avec lui. Reste encore à le convaincre de revenir. Et pour ça, il va peut-être falloir un scénario plus costaud que celui de Bad Boys for Life...