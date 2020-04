Le Frelon Vert : un nouveau film est en préparation

Réanimé par Michel Gondry au début des années 2010, Le Frelon Vert va avoir le droit à une autre incarnation. Un nouveau film est en préparation pour mettre en scène le héros qui lutte contre le crime et il ne sera pas seul puisqu'on acolyte Kato aura son importance.

Il y a d'abord eu la version audio puis les comics. Et enfin la série américaine, devenue culte. Le Frelon Vert est un héros connu mais il est arrivé à passer entre les mailles du filet, n'obtenant pas une liste sans fin d'adaptations au cinéma. Pour des raisons qui nous échappent un peu, car quand il s'agit d'éviter de se creuser les méninges et de transposer des matériaux connus, l'industrie du cinéma est première en la matière. Après la version de Michel Gondry mettant en avant Seth Rogen dans la peau du héros, Universal Pictures et Amasia Entertainment s'associent pour une nouvelle adaptation titrée The Green Hornet and Kato.

Le Frelon Vert revient avec Kato et la Black Beauty

Selon Deadline, le projet en développement s'intéressera au héros central mais ne veut pas négliger son partenaire Kato, qui a été incarné par Jet Li dans la série. En mettant en avant les deux alliés dans le titre, nul doute que ce film vise une sorte d'égalité dans le traitement. Une direction qui ne dénote pas dans ce Hollywood plus prompt à régler les problèmes de diversité à l'écran - Kato est un personnage asiatique. Bien qu'il soit encore un peu tôt pour définir dans quelle direction l'intrigue va aller, nous devrions suivre le Frelon Vert tel que nous le connaissons. Derrière le masque et les agissements héroïques, il y a Britt Reid, un propriétaire de journal qui décide de lutter contre le crime avec ses propres méthodes. Il est assisté par Kato, son majordome qui a quelques notions en arts martiaux et qui sait manier la Black Beauty, une bagnole agrémentée de gadgets bien utiles dans leurs péripéties.

Alors que Disney et Warner dominent le marché des super-héros, Universal veut aussi prendre sa part en adaptant Le Frelon Vert. Michael Helfant, le co-fondateur d'Amasia (la société détenant les droits du personnage), s'y connaît en la matière puisqu'il a travaillé comme président des studios Marvel. Mais c'était avant l'inauguration du MCU. Cette nouvelle adaptation doit se doter d'un fort et complémentaire duo principal mais aucun nom n'est encore annoncé que ce soit devant ou derrière la caméra.