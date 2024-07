Le Gendarme à New York : la gendarmerie a fait censurer une scène du film culte

Ce soir, M6 diffuse la comédie "Le Gendarme à New York". Saviez-vous qu'une scène du film avait été censurée par la gendarmerie ? On vous explique tous les détails.

Le Gendarme à New York : Louis de Funès traverse l'Atlantique

Un an après l'immense succès de la comédie Le Gendarme de Saint-Tropez, (et sa chanson culte aux paroles que vous ne connaissez sans doute pas bien) Louis de Funès reprend son képi pour une deuxième aventure dans Le Gendarme à New York, sorti en 1965 et toujours mis en scène par Jean Girault. Cette fois-ci, l'irrépressible Maréchal des logis-chef Ludovic Cruchot et sa brigade de gendarmes quittent la charmante Côte d'Azur pour les rues trépidantes de New York, et apportent leur lot de maladresses et d'humour au cœur de la Grande Pomme.

À leur arrivée, les gendarmes sont confrontés à la culture et aux coutumes américaines, souvent avec des résultats hilarants. Cruchot, en particulier, se retrouve dans des situations rocambolesques, essayant de naviguer dans une ville où tout lui est étranger, tout en essayant de retrouver sa fille, qui s'est infiltrée clandestinement pour découvrir New York...

À sa sortie, Le Gendarme à New York est une nouvelle réussite pour Louis de Funès, et totalise près de cinq millions et demi d'entrées, soit le quatrième plus gros succès de l'année 1965 au box-office.

La gendarmerie a fait censurer une scène du film

Lors de leurs échanges avec la production, la gendarmerie nationale avait un problème avec l'une des scènes du film. Il s'agit de la séquence à l'aéroport de Nice au début du film, lorsque les gendarmes prennent l'avion, en direction de Paris. Dans la première version du scénario, deux gendarmes croisaient deux jolies hôtesses de l'air, et les scrutaient, jusqu'à en perdre leur chemin de vue (avant de se faire reprendre par Cruchot).

Jugeant certainement cette séquence dégradante pour l'image de la gendarmerie, la gendarmerie nationale demande à la production de la supprimer. Elle ne figure donc pas dans le film, et la séquence de l'aéroport de Nice suit seulement les gendarmes qui montent à bord de l'avion.