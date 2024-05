Le Labyrinthe 3 : comment comprendre la fin du film ?

"Le Remède mortel" est la conclusion de la trilogie "Le Labyrinthe". Retour sur la fin du troisième opus de la saga portée par Dylan O'Brien et Kaya Scodelario.

Le Labyrinthe : une trilogie bien menée par Wes Ball

Tirée des romans de James Dashner, la saga Le Labyrinthe a fait ses débuts au cinéma en 2014. Dans le premier opus, porté notamment par Dylan O'Brien, Kaya Scodelario et Will Poulter, on découvrait un groupe d'adolescents enfermés dans un "bloc" entouré de murs de béton. À son réveil, Thomas, le héros, ne se souvient de rien et découvre donc ce monde d'où il est impossible de s'échapper. Leur seule échappatoire étant un labyrinthe rempli de créatures dangereuses...

Ceux n'ayant pas lu les livres de James Dashner avaient alors été très surpris à la fin du premier film dirigé par Wes Ball, découvrant que tout cela n'était qu'une expérience menée par l'organisation WICKED. Dans Le Labyrinthe : La Terre brûlée (2015), Thomas retrouvait Newt (Thomas Brodie-Sangster), Teresa (Kaya Scodelario) ou encore Minho (Ki Hong Lee), survivants comme lui du bloc. Ensemble, ils apprenaient qu'un virus "braise" a infecté le monde et que l'organisation a mis en place ces expériences pour développer un remède à partir de ces survivants. Une situation qui va diviser le groupe d'amis, puisque Teresa va les trahir, rejoindre WICKED et utiliser Minho comme cobaye.

Le Labyrinthe Le Remède mortel ©20th Century Fox

Le Labyrinthe 3, titré Le Remède mortel, démarre ainsi dans la continuité directe de La Terre brûlée, et permet de lever le voile sur certaines questions tout en apportant une conclusion efficace à la saga. Reste que certaines explications sont présentes uniquement dans les livres de James Dashner, en dépit d'une adaptation assez fidèle de son œuvre. On fait donc le point sur la fin de la trilogie.

Comment se termine Le Labyrinthe 3 ?

Le Labyrinthe 3 consiste en grande partie au sauvetage de Minho par Thomas et Newt, accompagnés par un groupe de rebelles qui souhaite en finir avec WICKED. Car l'organisation est en réalité l'unique responsable de la propagation du virus. C'est en 2218, après une catastrophe solaire, qu'il a été créé dans le but de réguler la population mondiale pour faire fasse au déclin des ressources de la Terre. Mais le virus n'a pas simplement éliminé une partie de la population, il les a transformés en zombies (appelés Fondus). WICKED a donc mis en place des épreuves pour développer les capacités d'adolescents, espérant d'une part trouver un remède, et d'autre part composer la population d'êtres "purs" et immunisés.

Dans le troisième opus, on assiste à la destruction de la "Dernière Ville" par les insurgés, pendant que Newt et Thomas sauvent Minho. Malheureusement, Newt étant infecté, il ne pourra pas aller au bout de la mission. Pire, transformé en Fondu, il attaque Thomas qui doit alors le tuer. Un moment dramatique qui aurait probablement pu être évité, étant donné qu'après toutes ces expériences, Thomas a développé une immunité au virus.

Malgré cette tragédie, il continue sa mission jusqu'à retrouver Teresa, après avoir confronté Ava Paige (à la tête de WICKED). Teresa explique alors que son unique but est de trouver un remède qui sauvera l'humanité, qu'importent les coûts nécessaires. C'est pour cette raison que, dans le final, elle décide d'aider Thomas à quitter les lieux. Le laissant en possession d'un remède conçu avec son sang. Mais pas de happy end pour Teresa, qui permet à Thomas de rentrer dans un hovercraft avant de mourir suite à l'effondrement d'un bâtiment.

Une dernière scène optimiste

Ne pouvant se conclure sur cette note tragique, Le Labyrinthe 3 offre aux spectateurs une dernière séquence. C'est sur une île que se réveille Thomas, quelques jours après les événements. Les survivants sont là, loin de tout risque de contamination. On imagine qu'ils vont pouvoir construire un nouveau monde à partir de ce lieu paradisiaque. Après une soirée à l'honneur des victimes, Thomas découvre une lettre de Newt, cachée dans son pendentif. Le garçon s'adresse directement à Thomas et évoque leur rencontre, avant de souhaiter le meilleur à son ami. "Ton futur est entre tes mains" lui écrit-il, l'encourageant à faire ce qui est juste et à prendre soin aussi bien de lui que des gens autour.

Thomas inscrit enfin le nom de Teresa parmi les autres victimes, avant de marcher seul sur la plage en observant le bateau qui les a amenés sur l'île, en tenant le sérum dans sa main. On peut ainsi imaginer la suite. Que le héros va décider de l'avenir et repartir pour "soigner l'humanité". Car il est, par son sang, le remède au virus, le "remède mortel". Alors qu'un reboot a récemment été annoncé, on pourra peut-être savoir prochainement qu'elle a été la suite de l'aventure de Thomas.