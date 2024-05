Le Labyrinthe : un nouveau film va relancer la saga

Six ans après "Le Labyrinthe : Le Remède mortel", un reboot de la saga est annoncé. Le nouveau film devrait être une suite plutôt qu'une nouvelle adaptation des romans de James Dashner, comme pour "La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume".

Le Labyrinthe, après Alien et La Planète des Singes

Le studio 20th Century Studios est bien décidé à relancer toutes les franchises qu'il détient. Alors qu'Alien: Romulus sortira cet été, sept ans après le précédent film, le même laps de temps sépare La Planète des Singes : Suprématie (2017) et La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume, qui sort dans les salles françaises le 8 mai. Deux films considérés comme des suites (Alien: Romulus se déroulera entre les deux premiers opus). Une stratégie qui va désormais s'appliquer à la saga Le Labyrinthe, puisqu'un nouveau film vient d'être annoncé, tandis que Le Labyrinthe : Le Remède mortel, le dernier volet de la trilogie, remonte à 2018.

Pour rappel, les trois films adaptent le cycle littéraire L'Épreuve de James Dashner. Avant de s'attaquer à La Planète des singes : Suprématie, Wes Ball dirigea cette trilogie avec, dans les rôles principaux, Dylan O'Brien, Kaya Scodelario et Thomas Brodie-Sangster. L'histoire est pleine de rebondissements, mais voit un groupe de jeunes être soumis à des épreuves dangereuses dans le but de développer un remède contre un virus qui a décimé la population mondiale.

Un reboot par le scénariste de Transcendence

Réalisée avec des budgets modestes (35 millions de dollars pour le premier film, puis 60 millions de dollars pour les deux autres), la trilogie Le Labyrinthe a connu un assez bon succès, récolant au total près d'1 milliard de dollars de recettes dans le monde. Disney, via sa branche 20th Century Studios, a donc décidé de relancer la machine en commandant un nouveau dérivé de l'œuvre de James Dashner. D'après The Hollywood Reporter, Jack Paglen, scénariste de Transcendence (2014), aurait été contacté pour écrire ce prochain film. Le média américain précise que les producteurs de la trilogie seront de retour, avec également Wes Ball pour officier cette fois uniquement comme producteur.

On ne sait pas encore qui réalisera ce film, mais The Hollywood Reporter explique que ce reboot devrait reprendre le même principe que pour La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume. C'est-à-dire un récit qui se déroulera dans le même univers que les précédents longs-métrages, mais bien après les événements déjà racontés. On peut donc s'attendre à une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages. Rappelons que James Dashner a écrit deux romans qui se déroulent avant Le Labyrinthe (L'Ordre de tuer et La Braise). Mais 20th Century Studios a visiblement préféré imaginer l'après des aventures de Thomas, détenteur du remède.