Le leader de Slipknot va réaliser son premier film d’horreur

Corey Taylor, le leader et chanteur du groupe de métal Slipknot, va réaliser son premier film d’horreur. Pour l’occasion il s’associe à Tom Savini et son équipe, spécialisés dans l’utilisation des effets spéciaux.

Corey Taylor avait fait savoir il y a quelques temps qu’il avait écrit un scénario de film d’horreur. Il avait l’intention de faire suivre son idée. C’est chose faite puisque le chanteur de Slipknot s’associe à Tom Savini pour porter à bien son projet. Ce dernier est le directeur de la société Savini Studios. Une boîte spécialisée dans l’utilisation des effets spéciaux, ce qui suggère une présence minime de CGI dans le futur film.

L’information est confirmée par Jason Baker, le bras droit de Savini. Il officialise ainsi la collaboration et précise son implication dans le projet au micro de Daily Dead :

Je suis ravi que nous puissions enfin commencer à parler de notre implication, à Tom et moi, dans le film d’horreur de Corey Taylor. Nous allons gérer les effets de maquillages et les effets spéciaux. Nous avons passé un très bon moment à collaborer avec Corey, à faire ses masques. En plus je me suis fait un ami. Corey est une personne merveilleuse et amusante à côtoyer.