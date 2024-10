Ce soir à la TV : ce thriller culte avec Morgan Freeman a empêché la suite de Seven

Ce soir "Le Masque de l'araignée" passe sur W9. Le thriller avec Morgan Freeman dans le rôle du détective Alex Cross ferma la porte à une suite de "Seven".

Morgan Freeman rejoue Alex Cross

En 1996 sortait en France l'un des plus célèbres thrillers, Seven de David Fincher. Un film culte qui inspira d'autres œuvres par la suite, à l'image de deux longs-métrages portés également par Morgan Freeman. D'abord avec Le Collectionneur (1997), où l'acteur incarne le détective Alex Cross, personnage imaginé par l'auteur de romans James Patterson. Un premier film qui ne fut pas un grand succès à sa sortie, mais qui mena à une suite quatre ans plus tard : Le Masque de l'araignée (2001). Celui-ci a davantage marqué les esprits. Ce thriller bien mené et assez marqué par son époque bénéficiant depuis de nombreuses rediffusions à la télévision.

Le Masque de l'araignée ©United International Pictures

Bien qu'il soit sorti après, Le Masque de l'araignée un en réalité le prequel du Collectionneur. Réalisé par Lee Tamahori, le long-métrage voit la fille d'un sénateur être enlevée. Tout porte à croire que son ravisseur est Gary Soneji, l'un des professeurs de la jeune fille. Étrangement, la première demande de celui-ci est qu'Alex Cross soit chargé de l'enquête. Le détective comprend alors que ce kidnappeur est bien plus malin et trompeur qu'il n'y paraît. Pour l'accompagner dans son enquête, Cross pourra compter sur l'agent Jezzie Flannigan (Monica Potter), en charge de la protection de l'enfant.

Quand la suite de Seven était envisagée

Comme évoqué précédemment, l'ambiance de Seven se ressent dans ces thrillers de la fin des années 1990 et du début des années 2000 comme Le Masque de l'araignée. Avec évidemment bien moins de qualité dans la réalisation. Mais les ressemblances entre ces œuvres et le film de David Fincher ne sont pas anodines et sont une des raisons pour lesquels Seven n'a jamais eu de suite. Un script avait été envisagé pour faire revenir Morgan Freeman dans le rôle du détective Somerset. Mais David Fincher se lança dans d'autres projets (à commencer par The Game, puis Fight Club), tandis que Morgan Freeman accepta de jouer une seconde fois Alex Cross pour Le Masque de l'araignée.

Après ce film, l'acteur décida de ne plus incarner ce type de policier qui doit mener une enquête sur une affaire sordide. Il s'y est d'ailleurs tenu pendant plusieurs années. Mais cela ferma donc définitivement la porte à la suite de Seven. Une partie du scénario ayant déjà été écrite, elle fut réutilisée par la suite pour un autre film, Prémonitions (2015), qui met en scène un médium appelé en renfort par le FBI pour arrêter un tueur en série d'Atlanta.