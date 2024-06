Ce thriller méconnu des années 90 et interdit dans une partie des USA, cartonne sur Netflix

Morgan Freeman est devenu le policier Alex Cross dans "Le Collectionneur" (1997). Le film cartonne en ce moment sur Netflix. Mais à sa sortie en salles, le thriller avait posé problème à cause d'une vraie affaire de meurtres.

Le Collectionneur : le thriller avec Morgan Freeman est sur Netflix

Voilà plusieurs semaines que Sous la Seine est dans le haut du top 10 des films les plus vus sur Netflix. Le film français avait été dépassé par Crazy Bear durant quelques jours, avant de dépasser la comédie sur un ours drogué. Mais avec les nombreuses nouveautés qui ont été ajoutées par la plateforme de streaming, le requin de Sous la Seine est forcément un peu en retrait, arrivant tout de même en troisième position du top 10 au moment où nous écrivons ces lignes, juste derrière Riposte avec Jessica Alba, et L'Héritage. Mais il n'y a pas que des nouvelles productions Netflix qui ont attiré les abonnés ces derniers temps, puisque Le Collectionneur (1997), thriller porté par Morgan Freeman, est, lui aussi, dans ce classement, en 6e position.

Tiré du roman éponyme de James Patterson (1993), Le Collectionneur n'est autre que la première aventure cinématographique du personnage d'Alex Cross. Un policier qui enquête dans chaque film et livre sur une enquête pour arrêter un tueur ou un kidnappeur. On pourrait penser au Silence des agneaux (1991), mais le premier film qui vient en tête devant Le Collectionneur, c'est plutôt Seven (1995), sorti deux auparavant et déjà avec Morgan Freeman. Seulement à côté, ce polar sombre, et sa suite Le Masque de l'araignée, font forcément pal figure.

D'ailleurs, le succès et la renommée n'a pas été la même pour ces deux adaptations des romans de James Patterson, que pour le long-métrage de David Fincher. Surtout en France, puisque Le Collectionneur n'a cumulé que 853 000 entrées en salles. Difficile donc de considérer ce thriller comme un film culte, en dépit de ses nombreuses diffusions à la télé depuis.

L'enquête d'Alex Cross

Dans Le Collectionneur, Alex Cross, qui est déjà un détective bien connu, apprend la disparition de sa nièce. Il se rend alors à Durham où la jeune fille a disparu, et découvre qu'une dizaine d'autres filles ont aussi été kidnappées. Voyant que la police ne fait pas grand chose pour retrouver le responsable, il se plonge donc dans cette affaire aux côtés des enquêteurs. Mais c'est surtout l'enlèvement de Kate McTiernan (Ashley Judd), une médecin, qui va aider Alex Cross. Retenue prisonnière par un homme qui se fait appeler Casanova, Kate parvient à s'échapper avant de finir à l'hôpital. C'est là qu'elle rencontrera le détective. Et elle l'aidera ensuite à retrouver l'endroit où elle et les autres filles ont été séquestrées...

Un vrai tueur empêche la sortie du film en Virginie

Si à sa sortie Le Collectionneur n'a pas été très apprécié par la presse, il a tout de même été rentable grâce aux recettes du box-office américain. Celles-ci auraient même pu être supérieures aux 60 millions de dollars engrangés si le film n'avait pas été interdit dans la partie centrale de la Virginie. Comme l'expliquait EOnline à l'époque, les salles de cinéma de cette région avaient préféré ne pas proposer le thriller. La raison était qu'au même moment, aux alentours de Fredericksburg, un vrai tueur sévissait. D'après le média américain, "le film ressemblait étrangement à une vraie série de meurtres non résolus", et la bande-annonce du long-métrage aurait immédiatement fait réagir.

Les bandes-annonces du film ont suscité des plaintes de la part des habitants du comté de Spotsylvania, où Sofia Silva, 16 ans, a disparu en septembre dernier, tout comme Kristin Lisk, 15 ans, et sa sœur Kati, 12 ans, qui ont disparu en mai. Les corps des filles ont été retrouvés dans des ruisseaux à moins de 65 kilomètres de chez elles. Les enquêteurs pensent qu'un tueur en série est responsable.

La population de la région s'est donc mobilisée pour que Le Collectionneur ne soit pas projeté, ce qui a été totalement compris par le studio Paramount. Ce n'est qu'en 2002 que le coupable a été retrouvé. Il s'agissait de Richard Evonitz (1963-2002), dénoncé par sa sœur après avoir confessé ses crimes, quelques jours après qu'une de ses victimes, Kara Robinson (15 ans), se soit échappée. L'homme s'est suicidé le 27 juin 2002 au moment où la police tentait de l'appréhender.