Ce soir à la TV : 5M de spectateurs et carton mondial sur Netflix, ce drame va vous serrer le coeur

Très grand succès sur Netflix lors de sa mise en ligne en mars 2020, "Le Miracle de la cellule n°7" a fait pleurer des millions d'abonnés avec son histoire d'un handicapé mental accusé à tort d'un meurtre et condamné à mort. Un mélodrame poignant à (re)voir ce soir du 30 juillet sur 6ter.

Le grand mélodrame qui a embrasé Netflix

En 2019 sort en Turquie le mélodrame Le Miracle de la cellule n°7, remake libre d'un drame coréen du même nom sorti en 2013. Il est alors un grand succès, avec plus de 5,3 millions de spectateurs qui se rendent dans les salles turques pour découvrir l'histoire de Memo, berger et handicapé mental qui vit avec sa mère et sa fille, accusé à tort du meurtre d'une petite fille et condamné à mort. Cet impressionnant succès sur le territoire turc inspire Netflix, qui acquiert alors les droits de distribution mondiale de Le Miracle de la cellule n°7.

Le Miracle de la cellule n°7 ©Netflix

Un beau jour, en 1983, la vie de Memo se voit subitement bouleversée quand la fille du commandant, un haut responsable durant la loi martiale, meurt. Memo est accusé à tort du meurtre et est condamné à mort. Il se retrouve en prison dans la cellule numéro sept. Il est peu probable qu'il y survive mais, alors que tous ceux qui peuplent la cellule sept l'avaient d'abord accueilli avec haine, ils commencent progressivement à être convaincus de son innocence en témoignant de son grand cœur. Avec le temps, tous ceux que Memo touche se mobilisent pour lui sauver la vie.

Un succès inattendu pour Le Miracle de la cellule n°7

Alors que la pandémie de Covid-19 s'abat sur le monde et que les populations se retrouvent confinées, c'est à la mi-mars 2020 que Le Miracle de la cellule n°7 est mis en ligne mondialement. Et il devient rapidement un très grand succès, d'autant plus surprenant et attractif que personne n'en avait entendu parler hors de Turquie. Ni son réalisateur Mehmet Ada Öztekin, ni son casting mené par Aras Bulut Iynemli dans le rôle principal, ne sont connus à l'étranger, et c'est donc une découverte totale pour la quasi-totalité des abonnés Netflix.

À l'époque, les mesures de visionnages des contenus de Netflix en sont à leur balbutiements, mais l'indicateur du succès est déjà le Top 10. Peu après sa mise en ligne, Netflix annonce ainsi que Le Miracle de la cellule n°7 est entré dans le Top 10 de 40 pays. En France, il devient rapidement Top 1 et passionne les abonnés.

Difficile de ne pas s'émouvoir devant l'histoire de Memo qui traite de sujets comme le handicap, la peine de mort, le sacrifice ou encore la rédemption. Le film ne fait pas vraiment dans la nuance et s'assure que les larmes seront tirées avec une musique larmoyante très présente et des effets très dramatiques de mise en scène. L'acteur principal Aras Bulut Iynemli réussit sa partition, un exercice toujours complexe quand il faut incarner le handicap. Trop en faire est éliminatoire - toujours penser à la règle "never go full retard" énoncée dans Tonnerre sous les tropiques -, comme en faire trop peu sonne alors simplement faux.