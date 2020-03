7. Koğuştaki Mucize : c'est quoi ce film turc qui cartonne sur Netflix ?

Sorti de nulle part, "7. Koğuştaki Mucize" est la sensation Netflix du moment. Ce drame turc sur un père handicapé mental condamné à tort à la peine capitale propose effectivement de quoi s'émouvoir facilement, avec un casting inspiré et des valeurs humanistes. Le parfait compagnon d'une soirée de confinement.

La période de confinement et la fermeture des cinémas bénéficient aux fournisseurs de contenus à domicile, qui comblent le vide et l'ennui avec de nouveaux longs-métrages et des séries à découvrir. Dans le nombre conséquent de nouveautés, 7. Koğuştaki Mucize, film turc mis en ligne mi-mars, a fait une entrée fracassante dans le Top 10 de la plateforme et déchaîne les passions sur les réseaux sociaux. Sorti au cinéma en Turquie et en Allemagne à l'automne 2019, le film n'avait pas franchi ces frontières, mais il vit aujourd'hui sa meilleure et seconde vie sur Netflix. Et pour cause, ce drame turc réalisé par Mehmet Ada Öztekin raconte une histoire touchante d'humanité.

Ça raconte quoi ?

7. Koğuştaki Mucize, qu'on peut traduire par "Le Miracle de la cellule 7", débute en 1983 et est l'histoire de Memo, un homme veuf et handicapé mental, qui vit avec sa fille et sa grand-mère. Accusé à tort du meurtre d'une enfant, fille d'un officier militaire, il est emprisonné et condamné à mort. D'abord battu par ses compagnons de cellule, il gagne leur amitié. Avec les proches de Memo, eux aussi convaincus de son innocence, ils vont tenter de lui sauver la vie. 7. Koğuştaki Mucize est un film émouvant, qui exécute des figures du mélodrame avec une certaine réussite. Le film est assez étendu, avec une approche ambitieuse de plusieurs thèmes complexes comme le handicap mental, la peine de mort, le sacrifice et la rédemption. On notera que l'acteur principal, Aras Bulut Iynemli, livre une performance réussie, ce qui est un défi quand on doit composer un handicap.

Sur les réseaux sociaux, les avis sont partagés entre ceux qui crient au chef-d'oeuvre, et ceux qui ne manquent pas de relever l'usage excessif d'outils du mélodrame : musique larmoyante et très présente, ralentis et gros plans appuyés, et dialogues parfois très convenus. Par certains aspects, sur son idée comme sur ses ressorts, 7. Koğuştaki Mucize pourra évoquer La Ligne verte, qui en son temps avait tiré pas mal de larmes au public.

7. Koğuştaki Mucize est disponible sur Netflix depuis le 13 mars 2020. La bande-annonce ci-dessus.