Le Monde après nous : pourquoi le nom du bateau est très important

Au début du thriller "Le Monde après nous" disponible sur Netflix, un énorme paquebot s'échoue sur une plage, créant la sidération des personnages. Et son nom revêt un symbolisme important.

Le Monde après nous est enfin disponible sur Netflix

Le thriller de cette fin d'année est disponible sur Netflix depuis ce vendredi 8 décembre. Le Monde après nous est mis en scène par Sam Esmail, le génial créateur de la série Mr. Robot. Il s'agit de l'adaptation du roman éponyme de Rumaan Alam paru en 2020.

L'intrigue se concentre sur Amanda et son mari Clay, qui louent une villa de luxe pour un week-end avec leurs enfants, Archie et Rose. Leur tranquillité est brusquement interrompue par l'arrivée nocturne de deux étrangers, G.H. et sa fille Ruth, affirmant être les véritables propriétaires de la maison. Ils annoncent une mystérieuse cyberattaque et cherchent refuge. Les deux familles se retrouvent alors confrontées à une menace grandissante, les forçant à remettre en question leur rôle dans un monde en plein bouleversement.

Le film est porté par un casting de haute volée, notamment composé de Julia Roberts, Ethan Hawke, et Mahershala Ali.

Ce que nous annonce le bateau

Sam Esmail a disséminé beaucoup de petits détails en apparence anodins, mais qui permettent de mieux comprendre le film. Un des plus importants se trouve dans la scène impressionnante du naufrage du paquebot, au début du long-métrage, lorsque la famille se rend à la plage. Il s'agit d'une pure invention du réalisateur, car cette séquence n'existe pas dans le roman original.

Nous avons voulu créer une impression initiale de non-menace, minimisée par les personnages, jusqu'à ce qu'elle devienne imminente et tangible. C'est une séquence d'action lente mais avec un impact considérable, où le déni des personnages intensifie la tension, plutôt que la menace elle-même

nous a confié Sam Esmail, tout en confirmant que le nom du bateau, "White Lion", avait une signification particulière.

Si le réalisateur n'a pas confirmé à quoi ce nom faisait référence, on peut échafauder une théorie provenant de la symbolique du lion blanc dans certaines tribus africaines. En effet, cet animal sacré peut être perçu comme le gardien d'importants messages pour l'humanité. En croiser un serait un avertissement. Une ancienne prophétie zouloue attesterait que le lion blanc est un messager sacré dans les légendes et récits africains, symbolisant un appel à l'action. Cette prophétie souligne que la présence du lion blanc avertit les humains que la Terre est en train de changer et requiert notre aide, avant qu'il ne soit trop tard.

Un symbole d'autant plus fort que Sam Esmail nous a confirmé que la présence des animaux était cruciale dans le film :